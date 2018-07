Roma | cerimonia per Carlo Macro prevista per oggi

romadailynews

(Di venerdì 6 luglio 2018)alle 18 a Piazza San Pietro in Vincoli si svolgera’ una piccolain ricordo di, il giovaneno di 33 anni ucciso al Gianicolo nella notte del 17 febbraio 2014. In sua memoria, la Giunta del Sindaco Marino fece piantare un mandorlo sulla piazza, di fronte all’abitazione doveviveva con la madre Giuliana e il fratello Francesco. “Noi in questi anni abbiamo cercato di essere vicini a Giuliana anche umanamente, e non solo come istituzione” ha dichiarato in una nota la Presidente del MunicipioI Centro, Sabrina Alfonsi. “Sotto quell’albero, nel tempo abbiamo fatto installare una fontanella perche’ lo si potesse annaffiare e poi, tre settimane fa, due panchine in pietra. Domani sera completiamo l’opera, con l’apposizione di una targa che dedica aquel piccolo angolo tranquillo, ...