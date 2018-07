Roma | botte e minacce di morte ai bimbi alla lezione di Corano

Roma - PROCESSO CUCCHI BIS/ "Massacrato di botte dai carabinieri" - la sorella Ilaria : "Mandolini responsabile" : Caso Stefano CUCCHI , teste chiave in aula: "massacrato dai carabinieri". Maresciallo Casamassima, "non ho parlato prima per paura di ritorsioni": sorella Ilaria , "verità attesa da tempo"(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 21:50:00 GMT)

Botte da orbi in costume medievale - da tutto il mondo per darsele al Battle of the Nations. A Roma la finale mondiale : Armature, asce, pugnali, vestiti medievali. E tante Botte, Botte da orbi. E’ la finale mondiale del torneo “Battle of the Nations”, domenica 6 maggio all’ombra del Castello di Santa Severa, sul litorale a nord di Roma. Battle of the Nations è ospitato ogni anno in una nazione diversa e per l’edizione 2018 è stato ospitato in Italia. Oltre 700 combattenti provenienti da tutto il mondo si sono sfidati a colpi di spada e di ascia, tra armature e ...