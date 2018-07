Roma | Banco abusivo davanti Metro | sequestrato

romadailynews

(Di venerdì 6 luglio 2018). VIGILI SEQUESTRANODI 35 MQSAN PAOLO /FOTO– Proseguono i controlli della Polizia Locale diCapitale volti al contrasto del degrado urbano. E’ di ieri l’intervento del Pics (Pronto Intervento Centro Storico) in zona San Paolo, nei confronti di unche aveva occupato illecitamente il suolo pubblico, per un’area di 35 metri quadrati. Il, privo di qualsiasi autorizzazione amministrativa, era situato di fronte allaS. Paolo, attentando cosi alla sicurezza dei fruitori dei mezzi pubblici, di fatto ostacolati in caso di necessita’ di fuga. Oltre alla sanzione di piu’ di 5.000 euro, gli agenti hanno provveduto al sequestro immediato di tutta l’attrezzatura di allestimento della bancarella e della merce in vendita, per lo piu’ accessori di abbigliamento e calzature, per un totale di ...