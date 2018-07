Roma | 2 ammanettati e 3 denunce dopo controlli a Ponte Milvio

romadailynews

(Di venerdì 6 luglio 2018)– Una massiccia attivita’ di controllo dei Carabinieri e’ scattata nella serata di ieri nel quartiere di. Decine di militari della Stazionee della CompagniaTrionfale hanno passato al setaccio quella che e’ considerata la ‘culla’ della movida diNord al fine di prevenire e reprimere fenomeni di illegalita’ e di degrado. Il bilancio e’ di 2 persone arrestate e altre 3 denunciate a piede libero. A finire in manette sono stati un cittadino della Guinea di 19 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, sorpreso in possesso di decine di dosi di marijuana pronte per essere vendute in strada, e un cittadino egiziano di 57 anni, irregolare sul territorio nazionale, senza fissa dimora e con precedenti, che e’ risultato gravato da un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale ...