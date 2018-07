Rodriguez via dal Milan? In caso di addio rossoneri pronti a puntare su Biraghi

MAURIZIO COSTANZO VS BELEN Rodriguez/ "Balalaika è scivolato nel gossip per via della presenza dell'argentina" : MAURIZIO COSTANZO lancia una nuova frecciatina nei confronti di BELEN RODRIGUEZ, attribuendo anche a lei la causa del flop di Balalaika. Le sue parole. (Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 09:11:00 GMT)

Lite Nina Moric-Belen Rodriguez - l'aveva definita 'viado''/ Saluti e baci in Tribunale - ma la guerra continua : Lite Belen-Moric, processo a Milano video, il botta e risposta in aula: la modella croata confessa di essersi sentita a sua volta diffamata dalla rivale.(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 15:19:00 GMT)

LITE NINA MORIC-BELEN Rodriguez - L'AVEVA DEFINITA 'VIADO'/ Dal bacio alle accuse ma sui social tutto tace : LITE Belen-Moric, processo a Milano video, il botta e risposta in aula: la modella croata confessa di essersi sentita a sua volta diffamata dalla rivale.(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 14:32:00 GMT)

Lite Nina Moric-Belen Rodriguez - l'aveva definita 'viado'/ La croata : “Anche lei mi ha diffamato" : Lite Belen-Moric, processo a Milano video, il botta e risposta in aula: la modella croata confessa di essersi sentita a sua volta diffamata dalla rivale.(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 08:58:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018/ Silvia Provvedi nel cast con Gustavo Rodriguez? Ilary Blasi si prepara... : Grande Fratello Vip 2018, anticipazioni e concorrenti: anche Silvia Provvedi e Gustavo Rodriguez nel cast? Le ultime indiscrezioni arrivano dal settimanale Nuovo Tv(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 04:10:00 GMT)

LITE NINA MORIC-BELEN Rodriguez - L’AVEVA DEFINITA “VIADO”/ La croata : “E’ solo per far spettacolo” : LITE Belen-Moric, processo a Milano video, il teste Giuseppe Cruciani: “Sono qui solo per ricostruire la telefonata". Le telecamere hanno catturato il giornalista di Radio 24(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 22:30:00 GMT)

Belen Rodriguez in Don Matteo 10 - al via le repliche su Rai1 : anticipazioni episodi 14 giugno : Belen Rodriguez in Don Matteo 10 è la prima guest star della decima stagione. Stasera, Rai1 manderà in onda le prime repliche di una delle fiction italiane più amate. Gli episodi si aggiungono a quelli già attualmente trasmessi in daytime da lunedì al venerdì. La decima stagione rappresenta anche l'ultima con il popolare personaggio del Capitano Giulio Tommasi. L'attore Simone Montedoro ha infatti lasciato il cast della serie dopo cinque ...

FABRIZIO CORONA/ Da Belen Rodriguez a Silvia Provvedi : la decisione dell'ex re dei paparazzi : FABRIZIO CORONA si racconta in tv e oggi a Mattino 5 si ripassano i punti salienti della sua intervista da Belen Rodriguez a Silvia Provvedi: "Speriamo trovi la retta via" dice la Del Santo(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 14:51:00 GMT)

Fabrizio Corona/ Da Belen Rodriguez a Silvia Provvedi - la Del Santo : "Speriamo trovi la retta via" : Fabrizio Corona si racconta in tv e oggi a Mattino 5 si ripassano i punti salienti della sua intervista da Belen Rodriguez a Silvia Provvedi: "Speriamo trovi la retta via" dice la Del Santo(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 11:18:00 GMT)

Fabrizio Corona/ Belen Rodriguez e Silvia Provvedi amori e rapporti che fanno ancora discutere (Verissimo) : Fabrizio Corona, l'ex paparazzo vive una storia d'amore veramente bella con Silvia Provvedi anche se ora le cose sembrano essersi complicate. La ragazza ne parlerà su Canale 5 (Verissimo)(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 11:41:00 GMT)

Silvia Provvedi : "Ultimatum a Fabrizio Corona"/ "Belen Rodriguez non è la causa della crisi" : Silvia Provvedi: "Ultimatum a Fabrizio Corona", la verità sulla storia d'amore in crisi e il reale impatto del riavvicinamento tra il fotografo e Belen Rodriguez(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 16:12:00 GMT)

SILVIA PROVVEDI E FABRIZIO CORONA / Belen Rodriguez non c’entra : lei allontana il gossip con la sorella Giulia : SILVIA PROVVEDI furiosa per gli scatti, pubblicati dal settimanale Chi, di FABRIZIO CORONA "avvinghiato" alla sua ex Belen Rodriguez. “Trovo poco buon gusto in queste foto"(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 22:50:00 GMT)

SILVIA PROVVEDI E FABRIZIO CORONA / "Belen Rodriguez? Trovo di cattivo gusto le foto di loro due avvinghiati" : SILVIA PROVVEDI furiosa per gli scatti, pubblicati dal settimanale Chi, di FABRIZIO CORONA "avvinghiato" alla sua ex Belen Rodriguez. “Trovo poco buon gusto in queste foto"(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 14:13:00 GMT)

Silvia Provvedi e Fabrizio Corona / "Belen Rodriguez? Non è colpa sua - lui ha annullato la mia vita" : Silvia Provvedi e Fabrizio Corona sono tornati insieme: Belen Rodriguez, ai microfoni del settimanale Chi spiega che non rinuncerà mai al suo rapporto con l'ex re dei paparazzi.(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 13:15:00 GMT)