Ritiro farmaco probabile cancerogeno

L'Agenzia Italiana del farmaco ha disposto il Ritiro di diversi lotti di farmaci a base del principio attivo valsartan prodotti in Cina. E' stato riscontrato un difetto di qualità:per precauzione, l'Aifa e le altre Agenzie europee hanno disposto l'immediato Ritiro dalle farmacie. I medicinali a base di valsartan vengono utilizzati per ipertensione arteriosa, e insufficienza cardiaca. L'impurezza è dovuta alla N-nitrosodimetilamina, classificata come probabile sostanza cancerogena.(Di venerdì 6 luglio 2018)

