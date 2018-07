Ritiri Serie A Bologna | Genoa | Sassuolo | Torino e Udinese | raduno per 5 oggi 6 luglio

Calendario Ritiri Serie A 2018-2019 : Juventus, Inter, Milan e Napoli si ritrovano lunedì, 9 luglio, un giorno prima la Roma. Vacanze più lunghe per la Lazio, in raduno dall'11 luglio. L'articolo Calendario ritiri Serie A 2018-2019 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ritiri squadre Serie A 2018-2019 : tutte le date - i programmi e le località. Dove si trovano i giocatori per preparare la stagione : Le vacanze sono ormai agli sgoccioli per i calciatori che si stanno godendo gli ultimi scampoli di mare e spiaggia prima di tornare al lavoro (eccezion fatta per chi sta ancora giocando ai Mondiali e avrà poi diritto a uno stacco prima di ributtarsi a capofitto nell’attività di club). Le società della Serie A hanno infatti già varato il calendario dei vari Ritiri, con tutte le date e le località in cui i giocatori si prepareranno in vista ...