Ritirati dal mercato 748 lotti di farmaci a base di valsartan | potenzialmente cancerogeno

Slime cancerogeno - quale marchio e lotti Ritirati dal commercio e quali pericoli : Negli ultimi due giorni non si fa che parlare dello Slime cancerogeno, almeno tra genitori di figli con la passione per la speciale gelatina appiccicosa. Qual è il marchio del prodotto interessato da un provvedimento di ritiro messo in atto dal Ministero della Salute che ne vieta la vendita sia nei negozi fisici che online? Cerchiamo di fare chiarezza su una questione molto delicata per la salute dei giovanissimi e non solo. Si parla di ...

Ragazza trova due aghi nella mozzarella - Ritirati dal mercato 3.840 prodotti : Due aghi da cucire in una mozzarella venduta in un supermercato di via Masaccio, a Firenze. La scoperta è stata fatta ieri sera da una cliente, una giovane studentessa, che ha aperto la confezione ...

Giro d’Italia : ecco l’elenco dei corridori che si sono Ritirati dalla corsa in rosa [AGGIORNATO] : ecco l’elenco di tutti i corridori che si sono ritirati dal Giro d’Italia, edizione numero centouno Il Giro d’Italia perde alcuni ciclisti a causa di cadute e malanni di stagione. Nella ricognizione della prima tappa disputata a Gerusalemme, Kanstanin Siutsou della Bahrain Merida è scivolato e si è fratturato la terza vertebra cervicale. Nella seconda e nella terza frazione della corsa in rosa non ci sono stati ritiri, ma nella ...

Giro d’Italia : ecco l’elenco dei corridori che si sono Ritirati dalla corsa in rosa [AGGIORNATO] : ecco l’elenco di tutti i corridori che si sono ritirati dal Giro d’Italia, edizione numero centouno Il Giro d’Italia perde alcuni ciclisti a causa di cadute e malanni di stagione. Nella ricognizione della prima tappa disputata a Gerusalemme, Kanstanin Siutsou della Bahrain Merida è scivolato e si è fratturato la terza vertebra cervicale. Nella seconda e nella terza frazione della corsa in rosa non ci sono stati ritiri, ma nella ...

Salamini Ritirati dal mercato per rischio chimico : BenzoApirene oltre i limiti : Il prodotto interessato dal ritiro è il Kaminwurzen insaccato crudo affumicato, un tipico salamino affumicato altoatesino: presenza fuori norma di alcuni idrocarburi.Continua a leggere