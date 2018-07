Rita Dalla Chiesa svela su Instagram l’omaggio a Fabrizio Frizzi

Aida Nizar a Rita Dalla Chiesa : “Non mi rompere le palle! Io ho realizzato i miei sogni” : Aida Nizar l’ha fatto di nuovo: dopo essersi tuffata nella fontana di Trevi lo scorso giugno, stavolta ha scelto la Fontana dei Quattro Fiumi a Piazza Navona. E già al primo “tuffo” Rita Dalla Chiesa non aveva resistito e aveva commentato che la spagnola farebbe bene a tornare a casa sua, aggiungendo un bel: “Ma chi si crede? Anita Eckberg?“. E la ex concorrente del Grande Fratello, dopo qualche settimana, ha deciso ...

Aida Nizar insulta Rita Dalla Chiesa : "Non mi rompere le p...!" : Rita Dalla Chiesa torna nel mirino di Aida Nizar . Le due hanno dato vita in queste settimane ad un vero e proprio battibecco dopo il tuffo dell'ex Gf nella fontana di Piazza Navona. Un gesto quello ...

Aida Nizar replica a Rita Dalla Chiesa? (VIDEO) : Rita Dalla Chiesa presa di mira da Aida Nizar? Aida Nizar ne ha fatte un’altra delle sue. Difatti dopo essere entrata nella fontana di Piazza di Spagna, ieri sera è entrata in quella di Piazza Navona. Un gesto, che ha creato molto rumore sui social, e non solo. Difatti in tantissimi l’hanno criticata, accusandola di essere stata un’incivile. Finita qua? Nemmeno per idea perchè la popolare ex inquilina della casa più spiata ...

Rita Dalla Chiesa su Aida Nizar : "Non credo che possa avere un futuro in tv" : Rita Dalla Chiesa, veterana della tv italiana, dalle pagine del settimanale 'Nuovo', ha sferrato, negli scorsi giorni, un duro attacco nei confronti di Aida Nizar del Grande Fratello che si è resa protagonista di un episodio assai bizarro con un bagno (non di folla) nella fontana di Trevi a Roma che le è costata una multa assai salata: Non mi sono scandalizzata perchè è entrata nella fontana, visto che l’hanno fatto tante altre persone, ...

“Ti amo”. Rita Dalla Chiesa : dopo l’atroce lutto - la conduttrice si lascia andare. Le parole da brividi : Un lutto dietro l’altro per Rita Dalla Chiesa che, dal novembre 2017, sta soffrendo le pene dell’inferno. È proprio nel novembre 2017 che Massimo Santoro, autore televisivo, è morto (all’età di 52 anni) lasciando vedova sua figlia Giulia Cirese. Per una madre non c’è sofferenza peggiore che quella dei propri e per la Dalla Chiesa non è stato facile incassare il colpo. Colpo che, qualche mese dopo, è stato seguito da un altro trauma per la ex ...

Rita Dalla Chiesa - dedica social per la figlia vedova : 29 giugno. Sei nata tu, amore mio grandissimo. Quanta forza, che hai. Quanto amore, nel tuo sguardo. Quante assenze, oggi, intorno a te. Troppe. Ma quanto coraggio nella tua vita, ogni giorno. E quanto bene nel cuore del tuo “cacciatore di stelle”. Max ti ha lasciato lui, per proteggerti. Ti amo tanto, Giulia mia.È questo il contenuto della commovente lettera scritta da Rita Dalla Chiesa su Facebook, indirizzata alla figlia Giulia Cirese ...

Rita Dalla Chiesa : "Giulia mia quante assenze intorno a te" : Non è stato certo un anno facile per Rita Dalla Chiesa. Prima il dolore per la scomparsa del genero, l'autore tv Massimo Santoro, poi la morte dell'ex marito Fabrizio Frizzi. Dolore su dolore che provato e non poco l'ex conduttrice di Forum. Adesso la Dalla Chiesa prova a tenere unita soprattutto la famiglia di sua figlia, rimasta vedova troppo presto con il suo Lorenzo di dieci anni. Proprio alla figlia Giulia la conduttrice ha dedicato un post ...

