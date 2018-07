Ripetitore Wi-Fi | guida all’acquisto

chimerarevo

: Ripetitore GSM: guida passo passo per costruirlo - Tabbid_Tabbid : Ripetitore GSM: guida passo passo per costruirlo -

(Di venerdì 6 luglio 2018) Acquistare unWi-Fi è una scelta molto importante se abbiamo una casa molto grande, magari su più piani, e il nostro modem/router non riesce a coprire tutte le stanze con il segnale WiFi. In questi casi è possibile utilizzare unWiFi, conosciuto anche come Range Extender. Grazie all’utilizzo di unWiFi potremo coprire molte più stanze amplificando il segnale originale per coprire le zone morte della casa i cui il segnale wireless originale è scarso o del tutto assente. UnWiFi catturerà il segnale originale (magari in una zona dove il segnale è ancora forte) e lo amplificherà nella zona di casa in cui è necessario connettersi, senza dover piazzare un secondo router o utilizzare cavi Caratteristiche di un buonWi-Fi UnWiFi ha di solito le seguenti caratteristiche: Una o più antenne esterne: per poter catturare il ...