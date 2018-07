Ripescaggio in serie C Il Como ci crede di più

Plusvalenze Chievo Verona - la prima udienza il 17 luglio. Fiduciosi i tifosi pitagorici a proposito del Ripescaggio della loro squadra nella massima serie : L’attesa della sentenza sul caso Chievo Verona a proposito delle Plusvalenze fittizie blocca l’operatività della FcCrotone calcio per quanto riguarda

FOGGIA PENALIZZATO/ Resta in Serie B - svanisce il sogno Ripescaggio per l'Entella : FOGGIA PENALIZZATO: la società pugliese Resta in Serie B, ma -15 punti nel prossimo campionato. Cade la responsabilità diretta, Resta quella oggettiva(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 16:02:00 GMT)

Serie B - Game Over Cesena : colpo di scena sul club in pole per il Ripescaggio : Game Over Cesena, è ai titoli di coda la storia di uno dei più gloriosi club, protagonista anche nel massimo torneo italiano, adesso può considerarsi praticamente fallito dopo 78 anni di storia. Problemi economici troppo grandi che hanno spinto l’Agenzia delle Entrate a non accettare il piano di ristrutturazione del debito, sono andate così in fumo le ultime chance di salvare il club. Importante novità sul fronte ripescaggi, ...

Caos in Serie A : vari club a rischio retrocessione - ipotesi di Ripescaggio sempre più concreta per il Crotone : Crotone, ripescaggio Serie A- I calabresi presentano il nuovo allenatore, Giovanni Stroppa, proprio nel momento in cui arriva la notizia del deferimento del Chievo, che alimenta le speranze della squadra rossoblù di un possibile ripescaggio in Serie A. I calabresi hanno concluso lo scorso campionato al terz’ultimo posto, con 35 punti, mentre i veneti sono arrivati tre posizioni piu’ sopra, a quota 40. “Abbiamo appreso la ...

Serie B - Procura Federale chiede retrocessione Foggia. Entella spera in Ripescaggio : La Procura Federale ha chiesto la retrocessione in Serie C per il Foggia Calcio coinvolto in una inchiesta della giustizia penale sul riciclaggio e compensi in nero a tesserati. Respinta, dunque, la ...

Terremoto Serie A e Serie B - tutti i club a rischio : più di 10 squadre pensano al Ripescaggio - è caos [DETTAGLI] : E’ una situazione delicatissima per il campionato di Serie A e Serie B, si preannuncia un’estate caldissima e che potrebbe portare a clamorosi ribaltoni, non sono da escludere retrocessioni e ripescaggi. Partiamo dalla situazione più delicata, quella del Parma. Il club infatti rischia la retrocessione, nel mirino sono finiti i messaggi Whatsapp inviati dai calciatori del Parma a quelli dello Spezia, sembrava vicina l’archiviazione ...