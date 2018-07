Rimini | bimbo cacciato dal parco | ' Fai schifo | sei nero | vattene via da qui'

Blastingnews

(Di venerdì 6 luglio 2018) A, un bambino di cinque anni è stato allontanato dalper avere il colore della pelle diverso da quello degli altri bambini che giocavano all'aperto. Sembra assurdo, ma sembra proprio che l'indole razzista regni anche fra i bambini, specie in questi giorni dove le tematiche maggiormente affrontate dai media riguardano migranti, accoglienza e simili. Questo caso si va ad aggiungere alla serie di offese che giornalmente regnano sui social verso chi ha un colore diverso dal proprio. Tutto è successo quando gruppo di ragazzine ha preso di mira un bambino, che giocava con i fratelli e un gruppo di ragazzi, offendendolo con parole davvero inaccettabili. Il racconto della mamma del piccolo di cinque anni 'Che, sei, con te non gioco,via', queste le parole che sono state rivolte al piccolo di 5 anni. Fortunatamente non è scoppiata alcuna rissa e sono ...