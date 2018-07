RIFORMA COPYRIGHT Il disegno dell' Ue per cambiare le regole di Internet

Copyright - Parlamento Ue vota contro la RIFORMA : testo rinviato a settembre. “Eurodeputati minacciati di morte” : Il Parlamento europeo riunito in plenaria a Strasburgo ha votato contro l’avvio dei negoziati con Consiglio e Commissione Ue sulla proposta di direttiva per la riforma del Copyright, incentrata sul diritto d’autore in rete. Il testo tornerà a essere esaminato e votato nella prossima plenaria a settembre e nel frattempo potranno essere presentanti emendamenti. Il Parlamento europeo si è spaccato in due al voto: a favore 278 eurodeputati, ...