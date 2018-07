Ricordate Kledi di Amici? Si è sposato! Ed ecco chi è sua moglie Non ama i social ed è

caffeinamagazine

(Di venerdì 6 luglio 2018) “Non pensavo che diventare padre potesse rendermi così felice, che la nascita di un figlio potesse cambiarti e stravolgerti la vita. Oggi tutto ruota intorno alla piccola Léa. Io e la mia compagna Charlotte siamo al settimo cielo”. Parole diKadiu di due anni e mezzo fa, quando il ballerino lanciato dadi Maria De Filippi è diventato papà per la prima volta. Era stato proprio il danzatore di origine albanese, oggi 44enne, ad annunciare al mondo che sarebbe presto diventato genitore di una bambina, Léa, venuta al mondo il 12 gennaio 2016, quando lui e la sua Charlotte stavano insieme già da quasi 3 anni. Come mai un nome tanto particolare come Léa? Per i più curiosi,aveva svelato anche questo: “Io e Charlotte desideravamo un nome che fosse simile in italiano, francese e albanese. E poi Léa ricorda l’ultimo 007, ‘Spectre’, ...