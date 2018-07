Ricerca | studio Italia-Usa riscrive l’origine della vita

Gruppo PSA - Allo studio la vendita di parte delle attività di Ricerca e Sviluppo della Opel : Il Gruppo PSA potrebbe vendere parte delle attività di Ricerca e Sviluppo della Opel in Germania. L'indiscrezione è stata lanciata dalla testata francese Le Monde e ha già trovato parziali conferme tra i massimi dirigenti della Casa tedesca.Operazione da 500 milioni di euro. La cessione, prevista dal quotidiano per la fine dell'anno, potrebbe riguardare attività per un valore quantificato in circa 500 milioni di euro e quasi la metà degli 8 ...

Ricerca : Cà Foscari consegna borse di studio della Fondazione Intesa Spaolo Onlus : Venezia, 28 giu. (AdnKronos) - Stamattina nell’Aula Baratto di Ca’ Foscari si è tenuta la cerimonia di consegna agli studenti di Ca’ Foscari, della borsa di studio finanziata da Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus. Presenti alla Cerimonia il Rettore dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, Michele Bugli

Ricerca : Cà Foscari consegna borse di studio della Fondazione Intesa Spaolo Onlus (2) : (AdnKronos) - La Commissione, dopo ampia e dibattuta disamina delle 32 domande in regola con i requisiti previsti dal Bando, ha ritenuto di assegnare fino ad esaurimento dello stanziamento a disposizione, borse di studio differenziate da un massimo di 3.000 euro a un minimo di 1.500 euro a 26 studen

Quante novità per Google : Android Studio - YouTube - Ricerca e altro ancora : Scopriamo alcune novità legate a Google, come il nuovo Android Studio, novità per la Ricerca, statistiche su YouTube e stranezze per gli utenti di G Suite. L'articolo Quante novità per Google: Android Studio,YouTube, Ricerca e altro ancora proviene da TuttoAndroid.

Sanità : Zaia - complimenti a Ricercatori Università Verona per studio su tumori : Verona. 18 giu. (AdnKronos) - “Anche con questo studio l’Università di Verona conferma di essere un importante punto di riferimento di livello internazionale nel campo della ricerca, che resta un elemento imprescindibile nella lotta per sconfiggere i tumori. Ancora un risultato di grandissimo valore

Ricercatrice santarcangiolese vince borsa di studio di 20mila euro per Ricerca sul cancro : Premiare il lavoro delle giovani ricercatrici serve allora a promuovere una preziosa presenza, indispensabile al mondo della scienza. Tra le sei vincitrici dell'edizione italiana 2018 del Premio L'...

Ricerca : la musica che piace al bebè? E’ classica - ecco lo studio sulle reazioni del feto rispetto ai generi musicali : Né pop né rock. I feti, come i neonati, amano la musica classica. In particolare Mozart. Stando allo studio presentato da Institut Marquès al quinto congresso dell’International Association for Music and Medicine la musica classica provoca un numero maggiore di reazioni nel fetorispetto ad altri generi musicali, con movimenti della bocca simili al canto. L’84% dei feti dimostra,infatti, di amare il genere classico più della musica ...

Ricerca - lo studio : il caffè aiuta nel lavoro di squadra : Non è solo un momento indispensabile, secondo alcuni, per iniziare bene la giornata. Una tazzina di caffè si rivela anche un elisir per potenziare le performance al lavoro, capace di rendere le persone più attente e concentrate, migliorando così il lavoro di squadra. E’ quanto emerge da un nuovo studio pubblicato sul ‘Journal of Psychopharmacology‘. I Ricercatori dell’Ohio State University hanno condotto due esperimenti, ...

Al Gallenga studiosi - Ricercatori ed esperti discutono di lingua - letteratura e integrazione : Mauro Francia , decano del Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti , CPIA 1, di Perugia, docente a contatto con il mondo dell'alfabetizzazione degli immigrati giunti in Umbria; la prof.ssa ...

Ricerca : ‘scosse’ al cervello contro l’obesità - lo studio italiano : Piccole ‘scosse’ al cervello per combattere l’obesità intervenendo sui circuiti neurologici che la alimentano: ‘spegnendo’ cioè la voglia di cibo. Una nuova strategia promettente secondo uno studio di medici e Ricercatori dell’Irccs Policlinico San Donato alle porte di Milano, presentato a Barcellona all’Annual Meeting 2018 della Società europea di endocrinologia-Ese. La dTms, stimolazione magnetica ...

Studio sul Parkinson - alla Ricercatrice Veronica Ghiglieri un prestigioso riconoscimento : Studio sul Parkinson, alla ricercatrice Veronica Ghiglieri un prestigioso riconoscimento PERUGIA Il Fresco Parkinson Institute ha assegnato uno dei due prestigiosi 'Fresco Individual Investigator ...

Ricerca - i bimbi sono grandi lettori : uno studio ne svela il segreto : Nell’era di tablet e smartphone sembrano sempre più rari, ma i piccoli lettori ‘resistono’ e si riconoscono subito. Ebbene, ora uno studio olandese della Vrije Universiteit di Amsterdam ha svelato il loro segreto: è la velocità di lettura di un bambino a influenzare il numero dei libri letti, e non il contrario. Non solo: l’abilità nella lettura è un fattore fortemente ereditario, mentre il fatto di essere avidi lettori è ...