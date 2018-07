Ricerca | scattare foto compromette la memoria

meteoweb.eu

(Di venerdì 6 luglio 2018) Nonostante si ritenga il contrario, in realtàla: a questa conclusione sono giunti itori della University of California i cui risultati sono stati pubblicati sul “Journal of Applied Research in Memory and Cognition”. Studenti universitari sono stati invitati in laboratorio per un tour virtuale di un museo in cui guardavano i dipinti su schermi dei computer: itori hanno quindi confrontato il modo in cui hanno ricordato i dipinti quando hanno soltanto guardato le immagini, quando scattavanousando un telefono concamera e quando hanno scattatousando Snapchat. Si è scoperto che coloro chegrafavano ottenevano il punteggio peggiore, fino al 20%, su test a scelta multipla relativo a ciò che avevano visto. Si ipotizza che che alla base vi sia lo “scarico cognitivo”, in base al quale non ricordiamo ...