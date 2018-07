Reddito minimo | endorsement di Facebook a proposta M5S

Reddito minimo : per Di Maio priorità - per Nobel Phelps 'una pessima idea' : "E' una pessima idea' ha commenato il premio Nobel per l'Economia Edmund Phelps intervistato dal Foglio 'Sto pensando ma no, non c'è alcun modo per modificarla e farla funzionare. Posso capire che ...

Governo stoppa aumento Iva - flat tax e Reddito minimo a rischio : Qualche giorno fa anche il viceministro all'Economia Massimo Garavaglia assicurando che la riforma pensioni sarà al centro della prima legge di Bilancio del nuovo Governo, ha fatto intendere di una ...

Ecco chi è Giovanni Tria : economista pro flat tax (ma critico sul Reddito minimo) : Il suo nome è l'ulrima tentativo di mediazione tra M5S e Lega. Giovanni Tria, presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione e professore ordinario di economia politica all'università di Tor Vergata, potrebbe essere il prossimo ministro dell'Economia in un governo nato dall'accordo Lega-M5S. Ma chi è il professore che dovrebbe sostituire Paolo Savona, ora indirizzato alla casella delle Politiche comunitarie?La sua figura, a leggere le ...

Sora Reddito minimo garantito approvato in consiglio - plauso Prc : Potrà essere richiesto direttamente alla Regione, previa sottoscrizione del PAI , piano azione individuale, , che avrà la funzione di formare l' utente e reinserirlo nel mondo del lavoro. La somma ...

Pensioni - scuola - Reddito minimo - cosa cambia con il Governo giallo-verde? Video : C’è gia' chi come Matteo Renzi parla di “folli” proposte per quanto riguarda ciò di cui in questi giorni si parla sul patto di Governo tra Salvini e Di Maio. Se mai dovesse davvero nascere il nuovo Governo, si prospetta un' autentica rivoluzione dal punto di vista normativo su molti punti che interessano gli italiani. Sono ore febbrili queste, con Lega e M5S che sono sul punto di trovare l’intesa anche sui nomi dei ministri e del Premier dopo ...