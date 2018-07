Rai Due cala gli assi | Cremonini e Raffaele

Padova - ucciso a colpi di katana/ Ultime notizie - duello fra ‘samuRai’ nel parcheggio dello stadio Euganeo : Padova, ucciso a colpi di katana Ultime notizie, duello fra ‘samurai’ nel parcheggio dello stadio Euganeo. Già fermato il presunto killer, la vittima è di origini filippine(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 18:23:00 GMT)

Marco Liorni - Tiberio Timperi e i veleni in Rai : «Non rubo programmi tv». Cos'è successo tra i due : È stato un duro colpo da accettare per gli spettatori non vedere più Marco Liorni a La Vita in diretta dal prossimo settembre dopo 7 anni di conduzione, successi e affetto. Ma le cose cambiano ...

Raid a Ponticelli - vandalizzati i laboratori dell'Arci Movie inaugurati due mesi fa : 'Grave attacco vandalico stanotte al Centro di Cultura e Animazione Giorgio Mancini, che ospita dal 1999 i laboratori di Educativa Territoriale del Comune di Napoli a Ponticelli, gestito con grande ...

Cast e personaggi di Velvet Collection al via su Rai1 con due morti importanti e graditi ritorni : anticipazioni 3 luglio : Cast e personaggi di Velvet Collection debuttano oggi, 3 luglio, su Rai1 con la prima puntata dello spin off che riporterà, in parte, i temi, le bellezze e gli amori della sua serie madre. Gli anni protagonisti saranno i mitici anni '70 che regaleranno alle donne nuove libertà a cominciare proprio dalla moda tra minigonne, pantaloni a zampa, colori sgargianti e bikini. A dare il via allo spin off sarà proprio la protagonista della serie, Ana ...

Cesare Cremonini : il concerto di San Siro andrà in onda su Rai Due la prossima stagione : Cesare Cremonini arriva con il concerto allo Stadio San Siro su Rai Due nel corso della prossima stagione televisiva. Dopo le numerose indiscrezioni trapelate nel corso delle ultime settimane finalmente è arrivata la conferma ufficiale. Il recente concerto di Cesare Cremonini allo Stadio San Siro diventera' uno speciale TV che andra' in onda prossimamente su Rai Due e Rai Radio 2. La conferma è arrivata direttamente attraverso uno spot che è ...

Bellinzona. Due opeRai italiani muoiono in un cantiere della A2 : schiacciati da un cassero : Bellinzona. Due operai italiani muoiono in un cantiere della A2: schiacciati da un cassero Le due vittime sono un 36enne soggiornante in Riviera e un 25enne soggiornante nel Bellinzonese. Sono rimasti vittima di un grave infortunio sul lavoro a Camorino, presso il cantiere sull’A2 per la posa di ripari fonici.Continua a leggere Le due vittime […] L'articolo Bellinzona. Due operai italiani muoiono in un cantiere della A2: schiacciati ...

MATRIMONIO ALL’ITALIANA/ Su Rai Movie il film che ha ottenuto due nomination agli Oscar (oggi - 1 luglio 2018) : MATRIMONIO ALL’ITALIANA, Rai Movie: stasera va in onda il film diretto da Vittorio De Sica, nel cast ci sono gli eccellenti Sophia Loren e Marcello Mastroianni. (oggi, 1 luglio 2018)(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 18:15:00 GMT)

F1 - GP Austria 2018 : Verstappen festeggia davanti a Raikkonen e Vettel - ma è grande Ferrari! Ritirate le due Mercedes! : Uno scoppiettante GP d’Austria, nono appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno, sorride a Max Verstappen (Red Bull), che vince nel GP di casa per la scuderia, davanti alle due Ferrari di Kimi Raikkonen e di Sebastian Vettel. Per la Mercedes è notte fonda! Ritiro per entrambe le macchine con Lewis Hamilton, che non si fermava anzitempo dal round in Malesia del 2016. Grazie a questo risultato, Seb si riporta in testa alla graduatoria ...

Rai - Grillo lancia l'"editto a 5 stelle" : "Due reti private - una senza spot" : 'Faccio un appello vigoroso a tutto l'arco parlamentare: la politica resti fuori' dalle nomine Rai, 'dia finalmente un segnale forte di cambiamento', ha detto il presidente della Camera, il ...

Rai - l'editto dal balcone del Forum di Grillo : “Due reti sul mercato - una senza pubblicità” : Si intravede da dietro una finestra la chioma bianca di Beppe Grillo e si sente la sua voce urlata al megafono. Ai videomaker che hanno atteso per tutto il giorno davanti all'ingresso dell'albergo dove alloggia quando è nella Capitale, il comico e garante M5S ha offerto solo una brevissima battuta con un messaggio criptico: "Rai3, Rai2 e Rai1, due finiranno sul mercato e una sarà senza pubblicità". Grillo ha poi chiuso la ...

Rai - Grillo : “Due canali sul mercato - uno senza pubblicità”/ Rivoluzione in vista? L'editto per M5s (e Lega) : Rai, Grillo: “Due canali sul mercato, uno senza pubblicità”. Rivoluzione in vista per la tv di Stato? L'editto del comico per M5s (e Lega). Il nodo verrà presto affrontato dal governo...(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 23:05:00 GMT)

Beppe Grillo lancia l’editto sulla Rai : “Due canali sul mercato e uno senza pubblicità” : Beppe Grillo lancia, dalla finestra della sua camera all'hotel Forum di Roma, una sorta di editto sulla Rai: "Rai3, Rai2 e Rai1, due finiranno sul mercato e una sarà senza pubblicità", afferma affacciandosi con un megafono per far sentire meglio la sua voce ai giornalisti presenti davanti all'ingresso della struttura che da sempre ospita il fondatore del M5s.Continua a leggere

Rai - l'"editto" di Grillo : "Due canali sul mercato" : Beppe Grillo torna a far sentire la sua voce. Lo fa con un megafono rivolgendosi ai giornalisti. Il garante del Movimento Cinque Stelle di fatto spiega il suo piano per la Rai da una finestra aperta ...