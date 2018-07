Ragusa | il sindaco Cassì attribuisce incarichi dirigenziali

Il sindaco di Ragusa visita l'ufficio tecnico : Il nuovo sindaco di Ragusa si è recato personalmente all'ufficio tecnico per conoscere lo stato dell'arte di alcune attività avviate da tempo

Ragusa - il sindaco Cassì attribuisce le deleghe : Licitra vice sindaco : Il neo sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, attribuisce e deleghe agli assessori designati. Giovanna Licitra nominata vice sindaco.

Ragusa - il neo sindaco Cassì incontra PIazza : Il neo sindaco di Ragusa Giuseppe Cassì in visita dal Commissario straordinario del Libero Consorzio di Ragusa Salvatore PIazza

Cassì sindaco di Ragusa : un successo costruito in due mesi : Cassì nella sua prima dichiarazione ufficiale da sindaco di Ragusa assicura il suo massimo impegno e quello della sua squadra

Ragusa : neo sindaco - città in declino ma invertiremo rotta : Palermom (AdnKronos) – “Come ho fatto in campagna elettorale non vi prometto nulla, ad eccezione che quello che faremo lo faremo al massimo delle nostre possibilità perché questo è l’unico modo in cui noi sappiamo fare le cose”. Esordisce così Peppe Cassì, l’outsider che ha conquistato la roccaforte grillina in Sicilia, vincendo al ballottaggio a Ragusa proprio contro l’uomo scelto dai pentastellati, Antonio ...

Peppe Cassì eletto sindaco di Ragusa : Peppe Cassì è stato eletto sindaco di Ragusa. Ha vinto la sfida con Antonio Tringali nel ballottaggio di ieri domenica 24 giugno.

Messina - Teramo : Risultati Elezioni/ Ballottaggio Comunali 2018 : M5s perde Ragusa - Rossi sindaco Brindisi : Messina, Ragusa, Brindisi e Teramo: Risultati Ballottaggio per le Elezioni Comunali 2018. Tutte le sfide per diventare sindaco e l'elezione del consiglio comunale. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 00:49:00 GMT)

Ragusa - eletti Consiglio Comunale/ Preferenze e voti di lista : sindaco Tringali o Cassì - i 2 possibili scenari : Ragusa, i neo eletti al Consiglio Comunale: Preferenze e voti di lista, i due scenari se dovesse essere sindaco Tringali o Peppe Cassì. Il premio di maggioranza e tutti i nomi possibili(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 11:35:00 GMT)

Ragusa : Armao in campo per Tumino sindaco : Palermo, 8 giu. (AdnKronos) - Il vice presidente della Regione siciliana e leader del movimento Unione dei Siciliani Gaetano Armao scende in campo per sostenere la candidatura di Maurizio Tumino a sindaco di Ragusa nelle amministrative del 10 giugno. "i cittadini Ragusani - dice - hanno sperimentato

Tre quesiti per i candidati a sindaco di Ragusa : Tari, Via Roma e limiti per la diffusione sonora sono stati i tre quesiti posti nel corso di un apposito incontro ai candidati a sindaco di Ragusa

Ragusa - il candidato sindaco Calabrese a tutto campo : Il candidato sindaco di Ragusa Peppe Calabrese esprime solidarietà ai lavoratori del Consorzio di bonifica e incontro con gli addetti dell’industria

I candidati sindaco di Ragusa a confronto sullo sviluppo urbanistico : L'incontro è stato voluto dall'Ordine degli Architetti e verterà sulle tematiche legate al piano regolatore, recupero del centro e delle periferie