Quando i giochi ritornano | riedizioni | remaster | remake - editoriale

(Di venerdì 6 luglio 2018) Forse nessun medium come i videosa dimenticare i suoi classici e rendere difficile la loro fruizione: nel complesso rapporto tra vecchio e nuovo si innestanofedeli,. Esattamente, cosa sono? Qual è il loro ruolo tra conservazione e tentazione di perenne perfezionamento?Entro in una libreria, ho voglia di leggere qualcosa di leggero ma ben scritto, un romanzo che mi ero ripromesso di prendere prima o poi, ma che per una ragione o per l'altra mi sono perso, ed il tempo è passato. È successo a tutti. Ho procrastinato. Ho aspettato che qualcuno me lo regalasse. Ed ora me ne sono ricordato: ho voglia di leggere "IT" di Stephen King. È un autore famoso, non avrò difficoltà a trovarlo anche se è di parecchi anni fa.Quindi entro nella più grande libreria del centro e chiedo se l'abbiano in negozio, dato che in scaffale hanno solo titoli usciti da poco. Il ...