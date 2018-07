PSG | UFFICIALE | arriva Buffon | “Porterò la mia fame di vittoria”

PSG - ufficiale : arriva Buffon - ecco le prime parole del nuovo portiere : “Il Paris Saint-Germain è onorato di annunciare l’arrivo ufficiale di Gianluigi Buffon. Il portiere ha firmato questo venerdì un contratto di un anno, più l’opzione per il secondo…”. Questo il comunicato del Psg apparso pochi minuti fa sul sito ufficiale del club francese. ecco le parole del portiere: “grande onore firmare per il Psg. Per la prima volta nella carriera, lascio il mio paese e solo un progetto così ambizioso poteva ...

Roma - ufficiale Javier Pastore : i dettagli economici dell’acquisto dal PSG : Javier Pastore è un nuovo calciatore della Roma, il trequartista sostituirà nelle idee di Di Francesco l’ormai ex Nainggolan La Roma, con un comunicato sul suo sito, ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo dal Paris Saint-Germain di Javier Pastore a fronte di un corrispettivo fisso di 24,7 milioni di euro. Con il giocatore, che vestirà la maglia numero 27, è stato sottoscritto un contratto di cinque anni, fino al 30 giugno ...

PSG - UFFICIALE : Tuchel nuovo tecnico : Una concezione del calcio che è ora riconosciuta a livello internazionale dai più grandi professionisti del nostro sport. Ora 44 anni, il manager tedesco inizierà la sua missione all'inizio di luglio,...

