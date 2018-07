Pronostico ed analisi quarti di Finale Russia 2018 | sabato7 luglio

Pronostico Uruguay vs Francia - Mondiali 2018 Quarti di finale - 6-7-2018 e Analisi : Campionati del Mondo di Russia 2018, Quarti di finale, Analisi e Pronostico di Uruguay-Francia, venerdì 6 luglio 2018. Out Cavani, gioca Stuani. Uruguay–Francia, venerdì 6 luglio. Un’intera nazione è in apprensione per le condizioni di Edinson Cavani, assoluto protagonista nella vittoria per 2-1 dell’Uruguay con il Portogallo agli ottavi di finale. La Francia, invece, ha impressionato contro l’Argentina trascinata ...

Pronostico Derry City vs Limerick - Ireland Premier Division 6-7-2018 e Analisi : Ireland Premier Division, 25^ giornata, Analisi e Pronostico di Derry City-Limerick, venerdì 6 luglio 2018. Si affrontano due squadre con motivazioni diverse. Derry City–Limerick, venerdì 6 luglio. Una delle partite più interessanti della venticinquesima giornata di Ireland Premier Division è in programma al Brandywell Stadium di Derry. Come arrivano Derry City e Limerick? Perdendo in casa dello Shamrock Rovers per 2-0, il Derry City ...

Pronostico Cork City vs Shamrock Rovers - Ireland Premier Division 6-7-2018 e Analisi : Ireland Premier Division, 25^ giornata, Analisi e Pronostico di Cork City-Shamrock Rovers, venerdì 6 luglio 2018. I Rebel Army devono tornare al successo. Cork City–Shamrock Rovers, venerdì 6 luglio. La venticinquesima giornata di Ireland Premier Division inizia al Turners Cross con una sfida ricca di fascino: Cork City e Shamrock Rovers hanno scritto pagine importanti nella storia del calcio irlandese. Come arrivano Cork City e ...

Pronostico Gzira United – Sant Julia - 05-07-2018 e Analisi : Preliminari Europa League, Analisi e Pronostico di Gzira United – Sant Julia, Giovedì 5 Luglio 2018. Gzira United – Sant Julia, giovedì 5 Luglio. Lo Gzira United viene da un successo per 2-0 in trasferta e credo che possa tranquillamente riuscire a vincere questa sfida al ritorno. Il Sant Julia proverà a giocare una partita all’attacco, ma sarà difficile non scoprirsi e permettere alla formazione di casa di allungare le ...

Pronostico Sirius vs Sundsvall - Sweden Allsvenskan 3-7-2018 e Analisi : Svezia Allsvenskan, 2^ giornata, Analisi e Pronostico di Sirius-Sundsvall, martedì 3 luglio 2018. Match tra due squadre in pessima salute. Sirius–Sundsvall, martedì 3 luglio. Nel recupero della seconda giornata di Allsvenskan si affrontano l’ultima contro una formazione di metà classifica. Come arrivano Sirius e Sundsvall? Nonostante la Nazionale svedese sia impegnata proprio domani pomeriggio negli ottavi con la Svizzera ai ...

Pronostico Dudi Sela vs Rafael Nadal - Wimbledon 3-7-2018 e Analisi : Wimbledon 2018, primo turno singolo, Analisi e Pronostico di Dudi Sela-Rafael Nadal, martedì 3 luglio. Dudi Sela–Rafael Nadal, martedì 3 luglio 2018. Dopo il sorteggio dei tabelloni maschile e femminile ha preso ufficialmente il via Wimbledon 2018, in programma dal 2 al 15 luglio. Sui campi in erba dell’All England Club di Londra, si sfideranno i migliori giocatori del mondo. Come arrivano Sela e Nadal? C’è attesa di ...

Pronostico Brasile-Messico - 02-07-2018 e Analisi : Ottavi di Finale dei Mondiali 2018, Analisi e Pronostico di Brasile-Messico, Lunedì 2 Luglio 2018. Coutinho trascinatore, i messicani dopo la paura sognano lo sgambetto. Brasile-Messico, lunedì 2 luglio 2018. Il quinto ottavo di finale dei Mondiali di Russia vede sfidarsi quella sin dall’inizio è la grande favorita per la vittoria finale e una delle possibili outsider. Inserite nella parte più complicata del tabellone, chi vince ...

Pronostico AFC Eskilstuna vs Orgryte - Sweden Superettan 2-7-2018 e Analisi : Svezia Superettan, 15^ giornata, Analisi e Pronostico di Eskilstuna-Orgryte, lunedì 2 luglio 2018. Sfida dal sapore di play-off. Eskilstuna–Orgryte, lunedì 2 luglio. Con la Allsvenskan ferma per l’impegno della Nazionale svedese ai Mondiali di Russia, scende in campo per la quindicesima giornata la Superettan. Uno dei match di particolare interesse si gioca al Tunavallen tra Eskilstuna e Orgryte, una sfida dal sapore play-off, ...

Pronostico Lillestrom vs Stromsgodset - Norway Eliteserien 2-7-2018 e Analisi : Norvegia Elitserien, 15^ giornata, Analisi e Pronostico di Lillestrom-Stromsgodset, lunedì 2 luglio 2018. Gli uomini di Arne Erlandsen vogliono allontanarsi dalla zona rossa. Lillestrom–Stromsgodset, lunedì 2 luglio. Tre punti di distanza, ma con obiettivi diversi. Il Lillestrom ospita lo Stromsgodset in questa quindicesima giornata di Elitserien. I padroni di casa cercheranno di togliesi dal rischio della zona rossa, mentre gli ...

Pronostico ed analisi ottavi di Finale Russia 2018 - domenica 1 luglio : Spagna-Russia e Croazia-Danimarca illumineranno al seconda giornata di ottavi dei Mondiali, domenica 1 luglio 2018. I nostri pronostici e le analisi dei due match. Mondiali 2018, analisi e Pronostico di Spagna-Russia, domenica 1 luglio 2018. Scontro interessantissimo quello che mette di fronte la seconda del girone A, i padroni di casa della Russia, e la Spagna del neo-ct Hierro qualificatasi come prima del girone in virtù del maggior ...

Pronostico Lahti vs HJK Helsinki - Finland Veikkausliiga 29-6-2018 e Analisi : Finlandia Veikkausliiga, 17^ giornata, Analisi e Pronostico di Lahti-HJK Helsinki, venerdì 29 giugno 2018. Hostikka e compagni vogliono mantenere l’imbattibilità casalinga. Lahti–HJK Helsinki, venerdì 29 giugno. Uno dei match più interessanti della diciassettesima giornata di Veikkausliiga Finlandese è quella tra Lathi e HJK. Come arrivano Lahti e HJK Helsinki? Il Lathi è imbattuto da 11 partite, ma è tornato alla vittoria dopo ...

Pronostico Dundalk vs Cork City - Ireland Premier Division 29-6-2018 e Analisi : Ireland Premier Division, 24^ giornata, Analisi e Pronostico di Dundalk-Cork City, venerdì 29 giugno 2018. Si decide il titolo della massima Divisione irlandese. Dundalk–Cork City, venerdì 29 giugno. La seconda ospita la prima: il match della 24esima giornata di Premier Division inizia con un big match che può decidere la corsa al titolo. Come arrivano Dundalk e Cork City? Il Dundalk è inarrestabile: rifilando un poker al Derry City ...

Pronostico Limerick vs Bray Wanderers - Ireland Premier Division 29-6-2018 e Analisi : Ireland Premier Division, 24^ giornata, Analisi e Pronostico di Limerick-Bray Wanderers, venerdì 29 giugno 2018. In gioco la salvezza. Limerick–Bray Wanderers, venerdì 29 giugno. La ventiquattresima giornata di Premier Division mette di fronte due formazioni in lotta per non retrocedere a caccia di una prova di forza importante per non gettare al vento la stagione. Come arrivano Limerick e Bray Wanderers? Perdendo in casa con lo ...

Pronostico Bohemians vs St Patrick’s Athletic - Ireland Premier Division 29-6-2018 e Analisi : Ireland Premier Division, 24^ giornata, Analisi e Pronostico di Bohemians-St Patrick’s Athletic, venerdì 29 giugno 2018. In gioco punti salvezza. Bohemians–St Patrick’s Athletic, venerdì 29 giugno. La sesta sul campo dell’ottava: al Dalymount Park di Dublino si affrontano due squadre a caccia di punti salvezza. Come arrivano Bohemians e St Patrick’s Athletic? Il Bohemians non è sicuro: la sconfitta sul campo ...