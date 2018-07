Promozioni Iliad e Kena Mobile | offerte fino a 5 | 99 euro al mese

Blastingnews

(Di venerdì 6 luglio 2018) Sono oramai i protagonisti indiscussi della telefonia: parliamo degli operatori virtuali che sono arrivati sul mercato italiano convantaggiose e che in alcuni casi sono riusciti ad attirare i clienti di aziende telefoniche più blasonate come Tim, Vodafone e Wind. Parliamo nello specifico di, Ho. Quest'ultima è la meno recente, essendo stata lanciata sul mercato italiano l'anno scorso mentre sia l'azienda francese che la low cost Hodi proprietà di Vodafone sono sul mercato italiano da giugno 2018. A proposito di, grazie ad un'offerta super, ha avuto un boom di attivazioni, 350 mila nuove sim e la maggior parte sono ex clienti Wind, Vodafone Wind., a soli 5,99al, propone minuti e messaggi illimitati ed un'alta velocità di navigazione Internet.non sta a guardare e risponde con l'offerta Mia 30 Giga. ...