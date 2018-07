Processo per l' omicidio uruvija | la mano lunga dei servizi segreti

Caso Marrazzo - Processo iniziato 6 anni fa : procura chiede condanne fino a 12 anni per 4 carabinieri : A sette anni dalla chiusura indagini e a sei dall’inizio del processo la procura di Roma ha chiesto la condanna per i quattro carabinieri infedeli coinvolti nel luglio del 2009 nella vicenda del video girato all’ex presidente della Regione Lazio, Piero Marrazzo mentre era in compagnia di un trans. In particolare il pm Edoardo De Santis ha chiesto 12 anni per Nicola Testini e Carlo Tagliente. Per i loro altri due colleghi, Luciano Simeone e ...

Parma - deferimenti in arrivo per il club e Calaiò : si andrà a Processo : Emanuele Calaiò e il Parma saranno deferiti al Tribunale federale dopo il ben noto caso degli sms inviati ai calciatori dello Spezia deferimenti in arrivo per Emanuele Calaiò e il Parma. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, adesso i deferimenti al Tribunale federale potrebbero divenire ufficiali. Il ben noto caso degli sms dell’attaccante parmense ai colleghi dello Spezia, finirà dunque in tribunale, il processo di primo grado ...

Gigi D'Alessio a Processo per un'evasione fiscale da un milione e 700.000 euro : Gigi D'Alessio torna sotto processo a Roma , stavolta per un'evasione fiscale da un milione e 700.000 euro. A partire da gennaio il cantautore napoletano dovrà spiegare al giudice monocratico perché ...

Gigi D'Alessio a Processo per un'evasione fiscale da un milione e 700.000 euro : Gigi D'Alessio torna sotto processo a Roma, stavolta per un'evasione fiscale da un milione e 700.000 euro. A partire da gennaio il cantautore napoletano dovrà spiegare al giudice monocratico perché ...

Gigi D'Alessio a Processo per un'evasione fiscale da un milione e 700.000 euro : Gigi D'Alessio torna sotto processo a Roma, stavolta per un'evasione fiscale da un milione e 700.000 euro. A partire da gennaio il cantautore napoletano dovrà spiegare al giudice...

Genova - Ruby Rubacuori in Tribunale/ Processo per diffamazione contro Chiesa Soprani : Corona e Fede come teste : Ruby Rubacuori a Genova in Tribunale: Processo per diffamazione contro l'ex agente di Corona, Francesco Chiesa Soprani. Ultime notizie: come teste il paparazzo ed Emilio Fede (Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 13:33:00 GMT)

A 17 anni abusa di cugina di 11 - a Processo per violenza sessuale : A 17 anni abusa di cugina di 11, a processo per violenza sessuale A 17 anni abusa di cugina di 11, a processo per violenza sessuale Continua a leggere L'articolo A 17 anni abusa di cugina di 11, a processo per violenza sessuale proviene da NewsGo.

Cassazione : nuovo Processo per Raffaele Lombardo : La Seconda sezione penale della Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza emessa il 31 marzo del 2017 dalla Corte d'appello di Catania che aveva assolto, dall'accusa di concorso esterno in ...

Cassazione : nuovo Processo per Lombardo : 19.28 La Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza emessa nel marzo 2017 dalla Corte d'Appello di Catania, che aveva assolto l'ex presidente della Regione Sicilia Lombardo dall'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. Lombardo era stato invece condannato a 2 anni, pena sospesa, per corruzione elettorale aggravata dal metodo mafioso, ma senza intimidazione e violenza. Ora dovrà tenersi un nuovo processo.

Padellaro : “Revoca della scorta a Ingroia? Modo per punire lui e chi ha lavorato al Processo Trattativa” : “La revoca della scorta a Ingroia? Un fortissimo pregiudizio ha colpito lui e tutti i magistrati che a vario titolo si sono occupati del processo Trattativa“. Lo dice Antonio Padellaro oggi a Roma, a margine della presentazione del nuovo libro di Antonio Ingroia, Le Trattative, al quale da alcune settimane è stata revocata la scorta.”Quello della trattativa è un processo che per molti non si doveva fare, uno strappo. Quindi ...

Inchiesta antimafia - niente Processo per Reina - Cannavaro e Aronica : niente processo a Pepe Reina e al Napoli: nell'ambito dell'Inchiesta condotta dalla Direzione Distrettuale antimafia di Napoli, il Tribunale federale nazionale ha dichiarato infatti inammissibile il ...

Mafia - Cassazione dispone nuovo Processo per Lombardo : Mafia, Cassazione dispone nuovo processo per Lombardo Mafia, Cassazione dispone nuovo processo per Lombardo Continua a leggere L'articolo Mafia, Cassazione dispone nuovo processo per Lombardo proviene da NewsGo.

Mafia - Cassazione : nuovo Processo per Raffaele Lombardo : Mafia, Cassazione: nuovo processo per Raffaele Lombardo La Seconda sezione penale ha annullato il pronunciamento emesso nel 2017 che aveva assolto l’ex governatore siciliano dall'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. Era stato condannato, invece, per corruzione elettorale aggravata dal metodo ...

Mafia - Cassazione ordina nuovo Processo per ex presidente della Sicilia Lombardo : La Seconda sezione penale della Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza emessa il 31 marzo del 2017 dalla Corte d’appello di Catania che aveva assolto, dall’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, l’ex presidente della Regione Siciliana Raffaele Lombardo e lo aveva condannato a due anni, pena sospesa, per corruzione elettorale aggravata dal metodo mafioso, ma senza intimidazione e violenza. Ora si terrà un nuovo ...