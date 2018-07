optimaitalia

: #TWD Primo poster di The Walking Dead 9 tra Campidoglio distrutto ed elicotteri - OptiMagazine : #TWD Primo poster di The Walking Dead 9 tra Campidoglio distrutto ed elicotteri - Cinemaedintorni : Arriva il primo poster ufficiale italiano di Shark – Il primo squalo - Cinemaedintorni : Arriva il primo poster ufficiale italiano di Shark – Il primo squalo -

(Di venerdì 6 luglio 2018) Mancano pochi giorni all'inizio del Comic-Con di San Diego ma AMC ha deciso di stuzzicare i fan rilasciando ildi The9. La serie tornerà in onda verso metà ottobre, sempre al lunedì, ma proprio all'evento di San Diego saranno svelati i primi dettagli e iltrailer alla presenza di alcuni membri del cast, Andrew Lincoln compreso.Proprio quest'ultimo ormai è dato in partenza da alcune settimane e se alcuni danno la colpa a Gimple per via della decisione di "uccidere" Carl, altri capiscono che dopo nove anni un attore abbia bisogno di fare altro iniziando proprio dal ritrovare la propria famiglia.Le novità di The9 saranno davvero tante a cominciare proprio dal fatto che, secondo i rumors, alla fine della prima parte di stagione, potremo dover dire addio a Rick e Maggie ma sembra che le cose non siano legate ad un conflitto interno ...