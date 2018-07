Previdenza | senza il sistema delle quote le pensioni si allontanano di 5 mesi dal 2019

Blastingnews

(Di venerdì 6 luglio 2018) Il nuovo Esecutivo sta preparando la sua riforma, quella di cui tanto si sente parlare. Quota 100, quota 41 e riapertura di opzione donna sono i provvedimenti che l'esecutivo vorrebbe introdurre. Tutte misure che hanno necessita' di essere finanziate, perché il Governo adesso deve trovare i soldi per avviarle. Proprio le coperture sono il problema che sta spingendo l’Esecutivo a prevedere una riforma in più tappe. Quota 100 ad oggi sembra la misura più vicina ad una imminente emanazione. Il rovescio della medaglia è quota 41, che dovrebbe avere tempi di attuazione più lunghi e non prima del 2020. Nel frattempo dalsi faranno i conti con l’adeguamento dei requisiti previdenziali all’aspettativa di vita e per tutti coloro che aspirano alla pensione, sono dolori. Aumento della vita media e aumento dei requisiti per leCome riporta l'agenzia di stampa ...