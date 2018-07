Premio Strega a Helena Janeczek per La ragazza con la Leica Dopo 15 anni

huffingtonpost

(Di venerdì 6 luglio 2018) Ci sono voluti quindiciper far vincere ilad una donna e ieri, in una calda serata romana al Ninfeo di Villa Giulia, c'è stata, finalmente, l'attesa proclamazione:, con il romanzo "Lacon la" (Guanda), ha trionfato con 196 voti su 660 preferenze.Una vittoria anticipata da Huffpost e auspicata da molti Amici della Domenica come dai molti lettori che in questi mesi hanno apprezzato la storia di Gerda Taro in esso raccontata. Prima di lei, fu Melania Mazzucco ad aggiudicarsi locon "Vita" nel 2003 e da allora, solo uomini, come Paolo Cognetti ad esempio, vincitore della scorsa edizione e quest'anno presidente di Giuria. Una vittoria, quella della, 54, nata in Germania ma residente a Gallarate, vicino Milano, che porta, finalmente, un cambiamento nelle dinamiche del, visto che per la prima volta lo...