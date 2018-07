«Preghiamo perché il Cristianesimo non scompaia dalla sua culla storica»

famigliacristiana

: E ora preghiamo che il Belgio faccia il suo perché io un'altra partita a simpatizzare per i magnaranocchie nun la posso fà. - defrogging : E ora preghiamo che il Belgio faccia il suo perché io un'altra partita a simpatizzare per i magnaranocchie nun la posso fà. - RomualdoGiugno : RT @PinoTor64: @acs_italia @RomualdoGiugno Come figli della luce preghiamo per la conversione di questi assassini.Perché possiamo dire come… - PinoTor64 : @acs_italia @RomualdoGiugno Come figli della luce preghiamo per la conversione di questi assassini.Perché possiamo… -

(Di venerdì 6 luglio 2018) ...le condizioni per ripristinare la pace secondo lei? 'Voglio sottolineare che il mantenimento delle comunità cristiane in Medio Oriente è essenziale per la sopravvivenza delnel mondo. ...