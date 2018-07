Porti : il 20 luglio Monti presenta piano rilancio scali Sicilia occidentale : Roma, 6 lug. (AdnKronos) – La risorsa mare e la centralità nel mercato delle crociere e dei passeggeri via mare al centro di un piano di rilancio messo a punto dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia occidentale: il progetto verrà presentato in anteprima dal presidente Pasqualino Monti, il prossimo 20 luglio, a Palermo, alla presenza del Ministro agli Affari europei, Paolo Savona, del Sottosegretario al Ministero delle ...

Prestiti personali Luglio 2018 i migliori a confronto per tassi di interesse più bassi e imPorti più alti : Come ottenere un prestito personale e le migliori offerte attualmente disponibili: cosa prevedono e quale scegliere

TrasPorti aerei - previste due giornate di sciopero il 20 e 21 luglio : È luglio e chi va in ferie non vuole problemi, vuole godersi spensieratamente ogni minuto di stacco dai problemi della vita quotidiana. Tuttavia, per chi viaggia abitualmente a bordo degli aerei, in due giornate (venerdì 20 e sabato 21) o in alcune fasce orarie di tali giorni, qualche disagio potrebbe averlo, ragion per cui sarà importante memorizzare le giornate di sciopero previste dal calendario, onde evitare di avere qualche piccola ...

Impianti sPortivi - dal 5 luglio le richieste per i 100 milioni di euro di mutui agevolati : Impianti sportivi: il bando 'Sport Missione Comune' Il Bando mette a disposizione degli Enti locali 18 milioni di euro di contributi per abbattere totalmente gli interessi di 100 milioni di euro di ...

Sciopero dei trasPorti : venerdì 6 luglio a rischio autobus - tram e metro per 24 ore : Un venerdì nero per gli utenti Atac e Roma Tpl che prenderanno autobus, tram e metro. Il trasporto pubblico, infatti, sarà a rischio per lo Sciopero di 24 ore indetto dal sindacato Ugl e per l'...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 1 luglio : Libia - 500mila pronti a partire. Fico : “Non chiuderei Porti a Ong” : Mediterraneo Open Arms verso Barcellona. Solo una nave Ong in zona Soccorsi – L’imbarcazione catalana salva altri 59 migranti, tra cui siriani e palestinesi, in acque libiche: “Da Tripoli non rispondono”. A Malta soltanto Seawatch3 di Cosimo Caridi e Andrea Palladino Meglio di niente di Marco Travaglio Ma abbiamo vinto o abbiamo perso? In una politica ridotta a derby calcistico, che scambia il vertice europeo per una partita dei ...

Sciopero dei controllori di volo - partenze a rischio il 20 luglio : gli aeroPorti coinvolti : Voli a rischio in Italia per la giornata di venerdì 20 luglio 2018. Le sigle sindacali che riuniscono i controllori di volo hanno...

Sciopero dei controllori di volo - partenze a rischio il 5 luglio : gli aeroPorti coinvolti : Voli a rischio in Italia per la giornata di giovedì 5 luglio 2018. Le sigle sindacali che riuniscono i controllori di volo hanno proclamato...

Trump-Putin - il summit si farà a Helsinki il 16 luglio : sul tavolo la distensione dei rapPorti Usa-Russia e le sanzioni a Mosca : Il summit fra Donald Trump e Vladimir Putin si terrà a Helsinki il prossimo 16 luglio. Lo hanno fatto sapere con due comunicati in contemporanea il Cremlino e la Casa Bianca. Da Washington hanno anche specificato che i due leader discuteranno dei rapporti fra Stati Uniti e Russia e di una serie di questioni di sicurezza nazionale. Ma i nodi da affrontare nello storico incontro nella capitale della Finlandia sono tanti, a partire dalle sanzioni ...

Scioperi dei trasPorti pubblici : il 5 luglio stop di 24 ore per gli aerei : Gli Scioperi dei trasporti del mese di luglio 2018 non sono molti, almeno per il momento, tuttavia diversi saranno nazionali e dureranno 24 ore. Chi ha deciso di programmare le vacanze in questo mese, dovra' fare attenzione al trasporto aereo, in agitazione completa nella giornata di giovedì 5 luglio 2018. sciopero generale nazionale di 24 ore anche per Trenitalia in diverse regioni per alcune giornate e in tutta Italia il 21 luglio. Sciopero ...

CALCIOMERCATO. Proto-Lazio - c'è la firma! Il Portiere a Roma dal 1 luglio - sarà il vice-Strakosha : Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', infatti, il giocatore è stato nei giorni scorsi a Roma e ha firmato con i biancocelesti un contratto di due anni con opzione per il terzo: l'...

Pensioni - a luglio la quattordicesima : un messaggio dell'Inps stabilisce imPorti e data : Anche quest’anno, a luglio sara' erogata la quattordicesima mensilita' per circa 3 milioni e mezzo di pensionati. La conferma viene dal messaggio numero 2389 dell'Inps, pubblicato sul sito dello stesso Istituto in data 13 giugno 2017, nel quale vengono comunicati i requisiti per il riconoscimento della somma aggiuntiva per l’anno 2018, gli importi spettanti, a seconda della fascia di reddito e degli anni di contribuzione, oltre che della data di ...