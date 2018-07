Porti chiusi e collasso dell' Europa | ecco il piano dei ' sovranisti' sui migranti

Vescovo scrive a Conte : "No a Porti chiusi - delusi dall'Italia" : Poi una sorta di stoccata al ministro dell'Interno e agli slogan utilizzati dalla formazione politica che guida: 'Al di là di un'incomprensibile indifferenza o di un discutibile privilegio , 'prima ...

Da Pontida Salvini risponde per le rime a Fico : "I Porti sono e resteranno chiusi" : "È un'opinione personale. Io rispetto le opinioni di tutti, poi ci sono un governo e un ministro che fa. I porti sono e resteranno chiusi" . Matteo Salvini tira dritto. Da Pontida , caricato dalle migliaia di camicie verdi accorse per il raduno annuale, il vicepremier e ministro dell'Interno risponde senza esitazioni a chi, nelle ultime ore, aveva espresso una linea molto diversa sui migranti e sulla gestione dei barconi ...

FICO CONTRO DI MAIO-SALVINI/ Migranti - Meloni attacca “vai dai terremotati” : Lega - “ Porti restano chiusi” : FICO CONTRO Salvini: “ Migranti ? Non chiuderei porti”. Dal Pd gli applausi del segretario reggente Martina: “Parole giuste, ora governo rifletta”. Le ultime notizie sul botta e risposta(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 15:32:00 GMT)

Matteo Salvini a Pontida : 'I Porti sono e resteranno chiusi ai trafficanti di immigrati' : A Pontida Matteo Salvini lo mette in chiaro una volta per tutte: 'I porti italiani sono e resteranno chiusi ai trafficanti di immigrati' . Accolto come una star dal popolo leghista il ministro dell'...