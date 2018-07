Pompeo vola di nuovo da Kim Jong-un per il deal più importante

NordCorea - alto funzionario Pyongyang vola a New York da Pompeo : NordCorea, alto funzionario Pyongyang vola a New York da Pompeo NordCorea, alto funzionario Pyongyang vola a New York da Pompeo Continua a leggere L'articolo NordCorea, alto funzionario Pyongyang vola a New York da Pompeo proviene da NewsGo.