Plusvalenze Chievo Verona | la prima udienza il 17 luglio Fiduciosi i tifosi pitagorici a

I presidenti di Chievo Verona e Cesena sono stati deferiti per Plusvalenze fittizie : La Procura federale della FIGC ha rinviato a giudizio Luca Campedelli e Giorgio Lugaresi, presidenti delle squadre di calcio di Chievo Verona e Cesena, insieme ad altri diciotto dirigenti, per aver contabilizzato nei bilanci societari delle plusvalenze fittizie. Con l’uso di The post I presidenti di Chievo Verona e Cesena sono stati deferiti per plusvalenze fittizie appeared first on Il Post.