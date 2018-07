Più di 120 appassionati golfisti a Cherasco alla 27esima edizione della gara Aci

cuneocronaca

: Corriere di Torino - Per CR7 il Real non chiederà più 1 miliardo, ma 120 milioni. Ecco perché potrebbe provarci anc… - forumJuventus : Corriere di Torino - Per CR7 il Real non chiederà più 1 miliardo, ma 120 milioni. Ecco perché potrebbe provarci anc… - Ellenica2 : RT @michelavanoi: Ce la posso fare Abbandonata su due piedi dopo 27 anni per l'altra quella giovane Non lavoro Tre figli( con salute pr… - sulcismassi : Centoventi rifugiati politici sudanesi sgomberati da via Scorticabove, hanno passato la loro prima notte in strada.… -

(Di venerdì 6 luglio 2018) Si è svolta presso il Golf Club di, in provincia di Cuneo, ladi selezione del 27° Aci Golf, valevole per il campionato italiano dei soci Aci, organizzata dall'Automobile Club Cuneo in ...