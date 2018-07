Pisa | a 73 anni vuole seconda laurea e farà anche l’Erasmus in Corsica

Università : Raffaella - 73 anni - studia a Pisa e presto partirà per l’Erasmus : Raffaella Morbidelli all'età di 73 anni, e con una laurea in pedagogia già in tasca, si è iscritta a scienze politiche a Pisa e presto partirà per un Erasmus in Corsica.Continua a leggere

Università di Pisa : studentessa di 73 anni in partenza per l’Erasmus : Di lei colpiscono subito la grande energia e la passione per lo studio, due caratteristiche che a 73 anni l’hanno spinta a lanciarsi in un’esperienza che, il prossimo febbraio, la porterà all’Università di Corsica per sei mesi. Rosella Morbidelli, iscritta al secondo anno della laurea triennale in Scienze politiche all’Università di Pisa, ha ottenuto una borsa Erasmus per Corte, dove il prossimo anno frequenterà corsi per ottenere 18 crediti ...

Pisa. Addio a Marco - il vigile del fuoco amato da tutti : aveva 54 anni : Marco Santerini lavorava alla centrale di Pisa ed era molto conosciuto. Si era ammalato meno di un anno fa e in breve tempo quel male lo ha ucciso. Sconforto tra i colleghi che alla famiglia hanno rivolto tantissimi messaggi di cordoglio.Continua a leggere

Allarme a Pisa : è sparito un bimbo di 5 anni. Si cerca al lago di Roffia : I vigili del fuoco stanno intervenendo nella zona di San Miniato con un elicottero e il nucleo sommozzatori. Sul posto anche i mezzi del 118 e le forze dell'ordine.Continua a leggere

Una moneta per i 900 anni del duomo di Pisa / VIDEO : come nasce una moneta : Pisa, 14 giugno 2018 - Sarà in vendita da venerdì 15 giugno alle 14,30 fino a domenica 17 alle 19,30 la moneta dedicata ai 900 anni dalla consacrazione del duomo di Pisa , coniata presso le Officine ...

Pisa. Studente universitario di 26 anni scomparso nel nulla : scatta l’allarme : Il giovane non si trova dalla sera di martedì 12 giugno, da quando con i genitori era andato al supermercato Esselunga. L'appello per trovare Francesco D'Angelo lanciato su Facebook dalla sorella Maria. Ore d'ansia per la famiglia.Continua a leggere

“1968-2018. Cinquant’anni dopo. Il Sessantotto nella storia” : convegno all’Università di Pisa e alla Scuola Normale Superiore : Il Sessantotto nella storia, al di là della cronaca e del mito. E’ questo il nucleo centrale del convegno internazionale “1968-2018. Cinquant’anni dopo. Il Sessantotto nella storia” che si svolge all’Università di Pisa e alla Scuola Normale Superiore il 31 maggio e il 1 giugno. “L’intenzione che ci ha guidato è quella di portare un contributo alla storicizzazione del Sessantotto – spiegano Luca Baldissara e Alessandro Breccia dell’Ateneo Pisano ...

Svelato un 'mistero' vecchio di 500 anni sulla torre di Pisa : Perchè la torre pendente di Pisa ha resistito ai forti terremoti che hanno colpito la regione fino dal Medioevo? E' una domanda che gli ingegneri si ponevano da tempo e a cui oggi un team di 16 di ...

Pisa - scoperto scheletro risalente all’Età del rame : “Riposa da 5mila anni con la sua ascia” : In Val di Cecina è stata scoperta una sepoltura risalente all’Età del rame, con al suo interno uno scheletro, punte di freccia ed un’ascia, risalente al 3500-3000 a.C. Probabilmente un antico guerriero che "dorme" da quasi cinquemila anni vicino Pisa.Continua a leggere

Diretta Pisa Viterbese info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live, ritorno del 1^ turno nazionale playoff Serie C

L'Università di Pisa ricorda il 170° anniversario della battaglia risorgimentale di Curtatone e Montanara : Pisa Due conferenze introduttive, una mostra e un convegno, una rassegna cinematografica, spettacoli e lezioni in prosa, che si aggiungono a un'edizione speciale della regata Pisa-Pavia. È ricco e articolato il calendario di iniziative che L'Università di Pisa dedica al 170° anniversario ...

"La pendenza della Torre di Pisa l'ha salvata dai terremoti". I risultati di uno studio durato 4 anni : Da 800 anni la Torre di Pisa, diventata simbolo di una città, domina Piazza dei Miracoli, circondata da turisti che fingono di reggerla, per salvarla da un equilibrio che appare precario. In realtà, uno studio, durato quattro anni e condotto da un team di ingegneri e architetti di diverse università ha dimostrato che proprio la caratteristica pendenza ha salvato il monumento dal crollo, in quattro terremoti dal 1280 a ...

Pisa - scontro tra Suv : finisce in un fossato e muore a 82 anni insieme ai suoi due cani : Il tragico incidente stradale a Bientina. A perdere la vita un uomo di 82 anni: era alla guida di una Nissan Navarra quando si è scontrato, per cause ancora in fase di accertamento, con un Range Rover. insieme a lui viaggiavano i suoi cani, trovati senza vita.Continua a leggere

Maltempo Pisa - bomba d’acqua a Volterra : danni all’agricoltura : danni alle coltivazioni di cereali, al settore agrituristico e zootecnico. A causa dello spavento un gregge si è perso nei pascoli. Situazione critica anche per l’agricoltura del Volterrano e dall’Alta Val d’Era, in provincia di Pisa, dove nel pomeriggio di ieri una bomba d’acqua, accompagnata da grandine, ha colpito duro ed improvvisamente. In azione già da ieri pomeriggio Coldiretti con un primo sopralluogo ed una prima ...