Pippo Baudo | lo sfregio di Mamma Rai | ' Irrispettoso' | monta la polemica

Katia Ricciarelli choc : Pippo Baudo le chiese di abortire : Pippo Baudo e Katia Ricciarelli: lei fa una rivelazione choc Stasera alle 22.45 andrà in onda una nuovissima puntata di Belve alle 22.45 su Nove. E stavolta l’ospite sarà Katia Ricciarelli, che in base alle anticipazioni ha fatto una clamorosa rivelazione. La popolare cantante lirica, come tutti sapranno molto bene. è stata sposata per anni e anni con il conduttore Pippo Baudo. Purtroppo il loro amore è finito da qualche anno. Katia ...

Katia Ricciarelli su Pippo Baudo : "Mi chiese di abortire - poi evidentemente sono stata punita" : Dalle luci del palcoscenico agli scomodi sgabelli dello studio tv di "BELVE". È Katia Ricciarelli l’ultima ospite di Francesca Fagnani nella puntata che chiude il primo fortunato ciclo di interviste in onda...

Belve - Katia Ricciarelli : “Non avere un figlio è stato destino. L’aborto? Né colpa mia né di Pippo Baudo” : Katia Ricciarelli, quarta e ultima super ospite di Belve, in onda su Nove venerdì 6 luglio alle 22.45, racconta alla conduttrice Francesca Fagnani particolari della sua vita intima. “Con la consapevolezza di oggi, qual è stato il suo amore più profondo?”, chiede la giornalista. “Ho amato più profondamente Josè Carreras”, ammette la cantante lirica. “Che cosa le è mancato nella sua vita?”, domanda ancora Fagnani. “Dovrei dirti: ‘il ...

I Retroscena di Blogo : Beppe Grillo - Pippo Baudo e la Presidenza Rai : Pippo Baudo presidente della Rai. L'idea circola negli ambienti televisivi e non televisivi nostrani e francamente ci pare una buona idea. Lui, in una chiacchierata con il quotidiano gratuito "Leggo" ha detto che questo incarico, anagraficamente parlando, non la sopporterebbe perchè pieno di lavoro e con tanti rischi, ma forse varrebbe la pena provare.Il prossimo anno, il 2019, Baudo compie 60 anni di carriera televisiva. Ora dice che gli piace ...

Vincenzo Spadafora - il sottosegretario in quota Di Maio che voleva essere Pippo Baudo : Dopo strenua lotta, entra nell'esecutivo anche l'ex rutelliano che ha dato al capo M5S il know-how per i salotti che contano. Già presidente Unicef, vicino a Balducci e amico dell'abate di Montecassino, avrà la delega alle Pari opportunità, la stessa di Mara Carfagna quando lo aiutò a diventare Garante dell'infanzia Complottisti, signoraggisti e nostalgici della Lira: ecco i sottosegretari del governo Conte "

Pippo Baudo : "All'Italia manca la Dc" : Ha appena spento 82 candeline, ma a parte il capello sempre più bianco Pippo Baudo sembra non invecchiare mai. Intervistato da Leggo, il noto conduttore televisivo parla a ruota libera, a cominciare da "mamma Rai" e dall'eventualità di diventarne presidente:"Ho già dato, facendo per due anni il direttore artistico con la Moratti. Oggi una carica del genere anagraficamente non la sopporterei perché piena di lavoro e ...

Marco Armani - Tu dimmi un cuore ce l'hai/ Video - “Pippo Baudo mi scoprì in Puglia” e ora... (Ora o mai più) : Marco Armani, negli anni ottanta il cantante ha raccolto un grandissimo successo con il brano "Tu dimmi un cuore ce l'hai" che gli ha aperto le porte a Sanremo. (Ora o mai più)(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 10:01:00 GMT)

Katia Ricciarelli : "Pippo Baudo? Ognuno fa la sua strada" : Katia Ricciarelli, intervistata dal settimanale Oggi, in edicola questa settimana, fatica, ancora, a parlare apertamente dell'ex marito Pippo Baudo nonostante una separazione che dura ormai da anni: Preferisco non parlare di Baudo. Posso dirle che lo ritengo un grande professionista. Se mi manca? Guardi posso dirle che mi manca moltissimo la mia cagnolina Dorothy […] il dolore non passa. ...

