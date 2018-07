Piogge torrenziali in Giappone | 2 morti e centinaia di migliaia di evacuati

Maltempo in Romania - 4 morti e 250 evacuati per le Piogge torrenziali nel dipartimento di Covasna [FOTO] : 1/4 ...

Maltempo - Piogge torrenziali in Serbia : danni e allagamenti : piogge torrenziali accompagnate da grandine e forti venti hanno colpito nelle ultime ore buona parte della Serbia, causando allagamenti e seri problemi alla circolazione stradale e ferroviaria. Le zone maggiormente interessate dal Maltempo sono state quelle del nord e del centro del Paese, dove in alcuni casi è stato necessario evacuare gli abitanti di case e villaggi minacciati dall’acqua alta. Il livello dei maggiori fiumi che ...

Thailandia - Piogge torrenziali ostacolano i soccorsi : giovani bloccati in grotta : Thailandia, piogge torrenziali ostacolano i soccorsi: giovani bloccati in grotta Thailandia, piogge torrenziali ostacolano i soccorsi: giovani bloccati in grotta Continua a leggere L'articolo Thailandia, piogge torrenziali ostacolano i soccorsi: giovani bloccati in grotta proviene da NewsGo.

Piogge torrenziali in Serbia e Croazia : ANSAmed, - BELGRADO, 22 GIU - Una violenta ondata di maltempo, con Piogge torrenziali, temporali, grandine e forti venti, ha flagellato in mattinata diverse regioni della Serbia, compresa la capitale ...

Maltempo : Piogge torrenziali e allagamenti Serbia e Croazia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Piogge torrenziali in Costa d’Avorio : almeno 15 morti - centinaia gli evacuati [GALLERY] : 1/5 ...

Maltempo in Svizzera - violenta tempesta su Losanna : Piogge torrenziali e venti di 80 km/h mandano in tilt la città [FOTO e VIDEO] : 1/11 ...

Previsioni Meteo shock per il Solstizio d’Estate 2018 : forte maltempo - Piogge torrenziali e 10 gradi sotto le medie sull’Italia la prossima settimana! : 1/15 ...

Tifone Ewiniar : frane e Piogge torrenziali - 5 morti in Cina : Cinque persone hanno perso la vita nella provincia cinese del Guandong a causa di frane provocate dal Tifone Ewiniar, il quarto a colpire la regione meridionale del Paese quest’anno. Le piogge intense nella contea di Xinxing hanno provocato la distruzione di numerose abitazioni, secondo quanto reso noto dalle autorità. L'articolo Tifone Ewiniar: frane e piogge torrenziali, 5 morti in Cina sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - Piogge torrenziali in Gran Bretagna : flagellata la costa ovest : Temporali, fulmini e scrosci d’acqua torrenziali tornano ad abbattersi su una parte della Gran Bretagna in queste ore, sullo sfondo di un scenario di temperature precocemente estive per gli standard del Paese. Il Met Office, l’ufficio meteorologico nazionale, ha diramato un’allerta arancione, con rischi per la vita delle persone, per il Galles meridionale e le coste del sud-ovest dell’Inghilterra, mentre fenomeni meno ...

Maltempo - Piogge torrenziali in Piemonte : neve sulle Alpi - allagamenti a valle : Nubifragi nel Pinerolese, i provincia di Torino, neve ai 2.000 metri del Colle del Sestriere, ma anche a quote piu’ basse, temperature sotto i 15 gradi in pieno giorno in pianura. Sono gli effetti del Maltempo che oggi ha colpito molte aree del Piemonte, con forti temporali, grandine e raffiche di vento. Un forte temporale con 60 millimetri di pioggia caduti in un’ora ha provocato lo straripamento di alcuni corsi d’acqua minori ...

Piogge torrenziali - crolla diga in Kenya : sale a 44 il numero dei morti : Si è aggravato il bilancio delle persone morte per il crollo di una diga in Kenya: le vittime sono 44 (tra questi 20 bambini) e proseguono le ricerche di sopravvissuti. I dispersi dovrebbero essere ancora 40. L’incidente si è verificato nella serata di mercoledì presso la diga di Salai, vicino a Nakuru, a circa 160 km nord dalla capitale. La diga veniva utilizzata per irrigare le fattorie ed era circondata da abitazioni di lavoratori ...