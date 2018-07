Pil : S&P taglia stima Italia a +1 - 3% per il 2018 - +1 - 2% in 2019 : Roma, 6 lug. (AdnKronos) – S&P taglia la stima del pil per l’Italia all’1,3% per quest’anno contro +1,5% previsto in precedenza. Per il 2019 l’agenzia di rating stima una crescita dell’1,2% e dell’1% per il 2020. Lo rende noto l’agenzia di rating internazionale. “Visto la mancanza di riforme strutturali per dare una spinta alla produttività ci aspettiamo che la crescita economica in ...