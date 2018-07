Pil | frena ancora la crescita dell' economia

Pil - confermati i segnali di frenata dell'economia : "L'indicatore anticipatore evidenzia una nuova decelerazione consolidando uno scenario di contenimento dei ritmi di crescita dell'economia ", rivela l'Istituto di via Cesare Balbo, dopo aver ...

Istat : nuovi segnali frenata - Pil a ritmi contenuti : L'indice 'spia' sull'andamento economico "evidenzia una nuova decelerazione, consolidando uno scenario di contenimento dei ritmi di crescita". Così l'Istat nell'ultima nota mensile. "In Italia ...

Il Pil in frenata riduce gli spazi per la manovra di ottobre : Pil in frenata, incognita tassi, clausole Iva da disinnescare, manovra correttiva che parte da 5 miliardi e potrebbe attestarsi a 9 miliardi nell’anno in corso – secondo le stime del...

Tria frena e fa come Monti "Il debito/Pil deve calare Ma la crescita sta rallentando" : Stop all'aumento dell'Iva, misure nel 2018 a saldi invariati e maggiori spazi di flessibilita' sul deficit con un rinvio del pareggio di bilancio attualmente programmato al 2020. Sono gli impegni richiesti al governo dalla maggioranza M5s-Lega con la risoluzione sul Def tendenziale approvata dalle Camere. Impegni sottoscritti dal ministro dell'Economia Segui su affaritaliani.it

Confesercenti : -5 mld con frenata Pil : 17.40 La frenata dell'economia rilevata a inizio anno, aggravata dallo stallo politico seguito alle elezioni,ha bruciato circa 5 mld di crescita del Pil (lo 0,3%) tra il 2018 ed il 2019, causando un peggioramento del bilancio pubblico (+7,3 mld di euro di disavanzo).E' l'analisi Cer Ricerche per Confesercenti. L'effetto incertezza si protrarrebbe per tutto il 2019. Colpiti investimenti (in calo di 1,6 mld, 0,6% in meno sul previsto) e ...

Iran : C. Agricole - verso frenata Pil sotto 2% in 2018 - pesa spettro sanzioni - 2 - : 'Di fronte alla volontà dell'amministrazione statunitense di mettere in ginocchio l'economia Iraniana e di isolare il Paese politicamente e diplomaticamente, il presidente Hassan Rohani, rieletto un ...

Iran : C. Agricole - verso frenata Pil sotto 2% in 2018 - pesa spettro sanzioni : Parigi, 10 giu. (AdnKronos) – Nuove sanzioni Usa nei confronti dell’Iran avranno non solo delle conseguenze politiche importanti ma anche conseguenze economiche per il Paese: “una decelerazione della crescita del pil sotto il 2% già quest’anno e una recessione nel 2019 sono ormai ipotizzabili”. A sostenerlo in un report è il Crédit Agricole sottolineando che il crollo del valore del rial, la moneta Iraniana, già ha ...

Iran : C. Agricole - verso frenata Pil sotto 2% in 2018 - pesa spettro sanzioni (2) : (AdnKronos) – Con queste nuove sanzioni, quindi, si rileva nel report, “le esportazioni di petrolio o di gas potrebbero subire uno stop e la produzione potrebbe scendere dai 4,5 milioni di barili al giorno a circa 3 milioni”. Sono già numerose le multinazionali occidentali ad aver annunciato che si ritiravano dai loro progetti in Iran: Total, Psa, Siemens. Boeing e Airbus, probabilmente, consegneranno gli aeri già ordinarti ma ...

Conferma Pil primi tre mesi - ma la crescita frena : L'Istat Conferma le cifre sulla crescita dell'Italia a inizio anno ma rivede quelle sulla chiusura del 2017. Un combinato disposto da cui viene fuori un rallentamento del Pil, sostenuto dalla spesa delle famiglie e dall'accumulo di scorte nei magazzini, ma fiaccato dalla contrazione sia degli investimenti che dell'export. Non arrivano stimoli neppure dal fronte lavoro, tanto che i redditi restano al palo.L'aumento congiunturale dello 0,3% del ...

Olanda : crescita Pil frena al 2 - 8% annuo nel primo trimestre : Su base annua l'economia olandese è cresciuta del 2,8% contro il 2,9% del quarto trimestre , 3,0% nel terzo, . Nell'intero 2017 l'espansione era stata del 3,2% , tasso più elevato dal 2007, . , RR - ...