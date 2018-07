Piersilvio Berlusconi sul GF 15 | “non ho provato imbarazzo | ma forse stiamo esagerando”

Piersilvio Berlusconi e il GF15 : «Ho pensato Barbara D’Urso sta esagerando - ma non ho provato imbarazzo» : Barbara D'Urso É stato forse il programma più discusso della stagione appena passata. Inevitabile, dunque, non parlarne durante la presentazione dei palinsesti 2018/2019. Piersilvio Berlusconi si è trovato a commentare Grande Fratello 15 e i fatti davvero poco edificanti accaduti di recente tra le mura di Cinecittà. Gli è stato chiesto, nello specifico, se avesse provato imbarazzo per il reality: “Imbarazzo no, ho provato una ...

Palinsesti Mediaset - Piersilvio Berlusconi sul trash al Grande Fratello : “Ho pensato Barbara e gli autori stanno esagerando” : Rete 4 cambia completamente pelle e lo fa proponendo il maggior numero di novità. Nuovi volti, nuovi programmi e una nuova linea editoriale. “Vogliamo restituire a Rete 4 una ricchezza che una rete generalista deve avere, passeremo da trenta serate autoprodotte a quasi sessanta”, ha spiegato il direttore Sebastiano Lombardi. Dalla Rai arrivano Roberto Giacobbo, che condurrà il programma di divulgazione “Freedom-Oltre il ...

Milan - sentenza Uefa è oggi/ Manca ufficialità per squalifica dalle coppe : Piersilvio Berlusconi amareggiato : Milan, sentenza Uefa è oggi: fuori dalle coppe uno o due anni? Esclusi dall’Europa e 30 milioni di euro di multa. E' attesa in queste ore la decisione della federazione europea(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 16:47:00 GMT)

Nel promo di Balalaika cameo di Piersilvio Berlusconi : Il cameo che non ti aspetti nel contesto che non ti aspetti. C’è anche Piersilvio Berlusconi nel promo di Balalaika, il programma di seconda serata di Canale 5 che accompagnerà gli spettatori durante i Mondiali di Russia.Un cast ricchissimo, a partire dai conduttori – Nicola Savino e Ilary Blasi – che saranno affiancati dalle voci della Gialappa’s Band e dalle presenze fisse di Diego Abatantuono, Mago Forest e Belen Rodriguez.prosegui la ...

Piersilvio Berlusconi : «Vogliamo fare un Mondiale allegro e brillante. Contatti con Netflix per eventuali coproduzioni» : Piersilvio Berlusconi Aria di festa a Mediaset: la tv del Biscione si prepara ad ospitare per la prima volta nella sua storia i Mondiali di Calcio, al via il prossimo 14 giugno su Canale 5. Ne ha parlato stamani Piersilvio Berlusconi senza nascondere il suo entusiasmo. Al cospetto dei giornalisti, a margine della conferenza stampa (qui il dettaglio minuto per minuto), l’Amministratore Delegato di Mediaset non si è sottratto alle ...

Piersilvio Berlusconi : «Ottima possibilità del ritorno dei canali free Mediaset su Sky» : VIVENDI - «Vivendi ha rotto un contratto firmato che prevedeva un importantissimo accordo strategico. L'accordo con Sky è legato alla vendita di alcuni contenuti che vanno da loro a noi è da noi a loro, ma le due cose non c'entrano. Con Vivendi andremo avanti per le vie legali. La prossima udienza è a ottobre». Così l'amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi durante la conferenza stampa ...

Compleanno con «Amici» per Piersilvio Berlusconi : Maria De Filippi e Piersilvio Berlusconi Per Piersilvio Berlusconi un Compleanno tra amici. Quelli di Maria De Filippi, però. Che il vicepresidente Mediaset nutrisse una predilezione per il talent di Maria De Filippi è una cosa più o meno nota o comunque prevedibile, quanto trapelato nelle ultime ore, però, giunge comunque inaspettato. Libero Quotidiano rivela che il vicepresidente Mediaset avrebbe una passione per il talent di Maria De Filippi ...