Picchiata dall' ex fidanzato si nasconde nei bagni del supermercato

Bambina di 3 anni Picchiata dalla madre e dal compagno - il papà scopre tutto con un post su Facebook : Massacra di botte la Bambina e l'ex marito, papà della piccola, viene a scoprirlo tramite una foto su Facebook. Un post sconvolgente quello che è apparso sotto gli occhi di un...

'Umiliata e Picchiata dal padre' : la vita della sposa bambina di 9 anni salvata dalla mamma : MILANO Un clima domestico di 'sopraffazione', con madre e figlia costrette all'isolamento, e 'solo violenza' per la piccola Shaila. Così vivevano in Italia Maljika e la bimba di nove anni, ma alla ...

Delitto Noventa - la tabaccaia Cacco Picchiata in carcere dalle compagne di cella : PADOVA - La tabaccaia Manuela Cacco, in cella nel carcere femminile di Venezia per avere ucciso Isabella Noventa, è stata picchiata da due detenute straniere. La cinquantacinquenne di...

Omicidio Noventa - la tabaccaia Manuela Cacco Picchiata in carcere dalle compagne di cella : Manuela Cacco, l'ex tabaccaia in carcere per l'Omicidio di Isabella Noventa, è stata picchiata da due compagne di cella straniere nel carcere veneziano della Giudecca, dove è detenuta. Avrebbe chiesto ai legali di procedere con una denuncia per violenza privata. Intanto, il prossimo 18 luglio è in programma il processo d'Appello nel quale chiederà uno sconto della pena.Continua a leggere

Torino Picchiata e gettata dall'auto in corsa - morta 20enne : Tags: cronaca gettata da auto in corsa indagini in corsi inquirenti italia morta 20enne notizie nazionali polizia stradale Torino Precedente

Padova - professoressa Picchiata dalla mamma dell'alunno : 'Ho paura di tornare a scuola - ma non indietreggio' : 'Negli ultimi anni è cambiato l'atteggiamento delle famiglie , ma la scuola non può sopperire alle mancanze dei genitori . Siamo arrivati al punto che in alcuni casi evitiamo di ricevere le mamme o i ...

Maestra Picchiata dalla madre di un alunno : Napoli, 18 mag. , Adnkronos, - Una Maestra di una scuola elementare è stata picchiata dalla madre di un suo alunno. E' accaduto due giorni fa all'istituto Giacomo Leopardi nel quartiere Fuorigrotta a ...

NAPOLI - MAESTRA Picchiata DAVANTI AI BAMBINI : TRAUMA CRANICO/ Scuola Fuorigrotta : dimessa oggi dall'ospedale : NAPOLI, MAESTRA aggredita e PICCHIATA a Scuola DAVANTI ai BAMBINI della Scuola materna: ultime notizie, Fuorigrotta. TRAUMA CRANICO per la docente, denunciata la madre 31enne(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 18:39:00 GMT)

Maestra Picchiata dalla madre di un alunno : Una Maestra di una scuola elementare è stata picchiata dalla madre di un suo alunno. E' accaduto due giorni fa all'istituto Giacomo Leopardi nel quartiere Fuorigrotta a Napoli . La Maestra aggredita è ...