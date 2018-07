Piazza Affari | giornata depressa per Fiat Chrysler

Piazza Affari : scambi al rialzo per Unipol : scambia in profit il Gruppo finanziario italiano , che lievita dell'1,85%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Unipol più pronunciata rispetto ...

Piazza Affari : calo per Banca Generali : Rosso per il gruppo Bancario , che sta segnando un calo dell'1,88%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal degli ...

Energica Motor corre sul circuito di Piazza Affari : Teleborsa, - Grande giornata per Energica Motor Company, che sta mettendo a segno un rialzo del 6,28%. Nei giorni scorsi, la società ha siglato un nuovo accordo in Italia , a Verona presso Fabbris ...

Energica Motor corre sul circuito di Piazza Affari : Grande giornata per Energica Motor Company , che sta mettendo a segno un rialzo del 6,28%. Nei giorni scorsi, la società ha siglato un nuovo accordo in Italia , a Verona presso Fabbris Moto, che ...

Piazza Affari : partenza positiva - Brembo e Mediaset in vetta. Giù Prysmian : Per l'Italia in mattinata sono attese le vendite al dettaglio e la nota mensile Istat sull'andamento dell'economia.

Brembo senza freni a Piazza Affari : Brillante rialzo per Brembo , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,14% collocandosi in vetta al principale paniere. La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari guarda ai 22.000 punti (6 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news. OGGI Piazza Affari cerca di raggiungere i 22.000 punti. L'agenda macroeconomica prevede diversi dati dagli Usa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 05:24:00 GMT)

Borse europee chiudono toniche - Piazza Affari corre su Fca : Le Borse europee schiacciano l'acceleratore e chiudono in deciso rialzo una giornata partita incerta, sugli sviluppi della guerra commerciale. Le voci su una possibile proposta di Bruxelles al ...

Piazza Affari chiude in rialzo con Fca - Ftse Mib +1 - 05% : Milano, 5 lug., askanews, - Seduta di recupero per Piazza Affari, che ha messo a segno un sensibile rialzo, in sintonia con le principali Borse europee e con l'intonazione positiva di Wall Street. L'...

Bancari in gran spolvero a Piazza Affari : Teleborsa, - Giornata euforica per i Bancari di Piazza Affari con l'indice settoriale FTSE IT Banks che guadagna l'1,62%. Tra i player del comparto, fa bene Mediobanca che sale del 2,24% e beneficia ...

Bancari in gran spolvero a Piazza Affari : Giornata euforica per i Bancari di Piazza Affari con l'indice settoriale FTSE IT Banks che guadagna l'1,62%. Tra i player del comparto, fa bene Mediobanca che sale del 2,24% e beneficia dell' avvio ...

Piazza Affari e Borse europee previste piatte in avvio - oggi riapre Wall Street : In un intervento al Parlamento, la cancelliera tedesca Angela Merkel ha avvertito che una guerra commerciale tra Stati Uniti e il resto del mondo potrebbe provocare una crisi finanziaria globale. E ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari attende dati dagli Usa (5 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news. OGGI Piazza Affari cerca il rimbalzo. L'agenda macroeconomica prevede diversi dati provenienti dagli Usa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 04:28:00 GMT)

Piazza Affari : al centro degli acquisti Safilo : Brillante rialzo per il produttore di occhiali da sole e da vista , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,84%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la ...