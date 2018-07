ilfattoquotidiano

: #ViminaleInforma domani il ministro #Salvini presenta il piano Spiagge sicure Estate 2018. Modalità di accredito pe… - Viminale : #ViminaleInforma domani il ministro #Salvini presenta il piano Spiagge sicure Estate 2018. Modalità di accredito pe… - fattoquotidiano : Piano spiagge sicure 2018, Salvini: “Nuove risorse contro l’abusivismo commerciale” - italianaradio1 : “Ci sarà il coinvolgimento diretto degli enti locali, quindi ci sarà il protagonismo dei sindaci, degli assessori,… -

(Di venerdì 6 luglio 2018) “Ci sarà il coinvolgimento diretto degli enti locali, quindi ci sarà il protagonismo dei sindaci, degli assessori, che applicheranno ancor di più il daspo urbano, introdotto dal precedente governo, per le aree ad alta densità turistica. Uno strumento che permetterà di sanzionare ed intervenire in alcune zone che, dal Nord al Sud dell’Italia, sono infestate da abusivismo commerciale, sanitario e non solo. Così il vicepresidente del Consiglio, e ministro dell’Interno, Matteo, in conferenza stampa al Viminale, ha presentato ilestate. “Non c’è solo la direttivama ci sono anche, a corredo, alcuni milioni di euro che arrivano dal fondo giustizia, dai conti sequestrati ai mafiosi, per pagare gli straordinari agli agenti di polizia locale dei comuni interessati”, ha aggiunto. L'articolo...