Petrolio | Saudi Aramco fa dietrofront | salta l' Ipo da record

Petrolio debole dopo rumor WSJ : Ipo Saudi Aramco non si farà più : ... che scendono dai livelli record degli ultimi tre anni e mezzo dopo le indiscrezioni riportate dal Wall Street Journal, secondo cui quasi certamente l'Ipo tra le più attese del mondo, quella di ...

Petrolio visto in calo : Trump chiede ai sauditi aumento produzione : ... concordando sulla necessità di mantenere stabili i mercati petroliferi e la crescita dell'economia globale, ma senza fornire alcun dettaglio. Dal canto suo Riad ha confermato la conversazione ...

Putin sigla il patto con i sauditi : aumenterà la produzione di Petrolio : Il mondiale di Russia si apre con il match tra la squadra di casa e l'Arabia Saudita. Ma c'è un'altra partita che si è giocata oggi, sempre fra Riad e Mosca: quella del petrolio . Il presidente russo Vladimir Putin e il ministro dell'Energia Alexander Novak hanno incontrato il principe saudita Mohammad bin Salman e il ministro dell'Energia Khalid al-Falih, per un incontro che ha avuto al centro il tema del petrolio . I due Paesi si sono detti ...

