Perugia In attesa dell’asilo spacciavano

(Di venerdì 6 luglio 2018). Indell’asilo– Ala polizia ha concluso un’operazione antidroga nei confronti di 25 stranieri, fermati con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. “In molti casi”, precisa la polizia in una nota, i fermati erano “richiedenti asilo”. L’attività investigativa, condotta dai poliziotti della Squadra Mobile e coordinata dal Servizio Centrale Operativo della polizia, è stata avviata d’iniziativa a maggio dai due Uffici, con il supporto della Direzione Centrale per Servizi Antidroga. Le indagini sono state sviluppate con agenti sotto copertura del Servizio Centrale Operativo per l’acquisto di droga, nonché ricorrendo all’istituto del ritardato arresto per gli spacciatori responsabili della cessione. Strumenti investigativi che hanno consentito di documentare la continuità dello ...