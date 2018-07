Perform | Leotta e Maldini su DAZN Che colpi!

Bobo Vieri con Diletta Leotta e Paolo Maldini su Dazn di Perform (Anteprima Blogo) : Non solo la conduzione de Il Contadino cerca moglie su Fox, ma anche il calcio per Diletta Leotta nella prossima stagione tv. Orfana della Serie B su Sky la giornalista di Sky, secondo quanto risulta a Blogo e come riportato da Dagospia, sarà alla guida di un programma in onda in streaming sulla piattaforma Dazn di Perform. Cos'è Dazn, la piattaforma Perform per la Serie A in ...