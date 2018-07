Perché Tod’s ha deciso di eliminare le stagioni

gqitalia

: Meravigliosa questa bambina. Perché non siamo tutti come lei? Esta niña es maravillosa! Porqué no somos tod*s como… - cristinadore : Meravigliosa questa bambina. Perché non siamo tutti come lei? Esta niña es maravillosa! Porqué no somos tod*s como… -

(Di venerdì 6 luglio 2018) Non esistono più le mezze. Nemmeno nella moda. Ad accorgersene sono i molti marchi del lusso, che cercano strategie alternative per i nuovi mercati. L’ultima proposta in ordine di tempo arriva da Tod’s che con la collezione NO_Code dimostra come sia possibile fare moda a prescindere dalla primavera o dall’inverno. Al grido di fuori dalle regole e dentro l’innovazione, il progetto, presentato lo scorso giugno, coinvolge artisti, sportivi e designer a interpretare l’universo del marchio attraverso capsule di accessori, collezioni complete o pezzi unici. E i primi frutti si vedranno proprio a partire dal mese di luglio quando in tutti i negozi del marchio sarà in vendita una sneaker da uomo in pelle nera e neoprene. Bisognerà aspettare invece ottobre per il secondo lancio, che vedrà co-protagonista Lapo Elkann e il suo Garage Italia.