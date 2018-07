Per la giornata mondiale del bacio | Vodafone Happy regala sconti su Durex

Oggi è la giornata mondiale del bacio - inviaci la tua foto Per celebrarla insieme : La giornata mondiale del bacio , o World Kiss Day , è stata istituita nel 1990 in Gran Bretagna e da allora si celebra un po' ovunque nel mondo. Naturalmente, ciascuno è libero di baciare a modo suo, ...

Storica giornata Per il calcio a San Marino : Per la prima volta nella storia di San Marino un club ha superato un turno in una competizione europea. Si tratta

Pattinaggio a rotelle velocità su strada - Mondiali Arnhem 2018 : argento Per Francesca Lollobrigida nella prima giornata : Sono iniziati oggi, dopo le prime tre giornate dedicate alla pista, i Mondiali di Pattinaggio a rotelle velocità su strada: ad Arnhem, in Olanda, le gare odierne hanno portato al medagliere dell’Italia l’argento di Francesca Lollobrigida nei 10000 metri punti senior femminile. In questa gara l’azzurra ha centrato il secondo posto dietro alla colombiana Johana Viveros e davanti alla tedesca Mareike Thum, mentre Linda Rossi ha ...

Caldo record - giornata storica Per il clima mondiale : raggiunti i +51 - 3°C ad Ouargla in Algeria - è la temPeratura più alta di sempre in Africa!!! : giornata storica oggi, Giovedì 5 Luglio 2018, per la climatologia mondiale: ad Ouargla, importante città dell’Algeria con oltre 160.000 abitanti situata nel deserto del Sahara di cui viene definita vera e propria “Capitale”, a 130 metri di altitudine sul livello del mare, la temperatura nel pomeriggio ha raggiunto addirittura i +51,3°C. E’ la temperatura più alta di sempre nella storia non solo dell’Algeria e del ...

Giornata mondiale del bacio - Per Italiani il più importante è sempre quello della mamma : Per sette Italiani su dieci il primo bacio che non si dimentica mai è quello materno, in particolare il bacio della buona notte, perché segno di amore gratuito e incondizionato che trasmette un senso di protezione e di pace. I risultati di uno studio di Baci Perugina per la Giornata mondiale del bacio.Continua a leggere

DisPerso in mare - seconda giornata di ricerche infruttuose. Per tre volte ha fatto richiesta di asilo : SAN BENEDETTO DEL TRONTO E' in Italia dal 2016 il ventiseienne Disperso in mare. Ospite, presso una struttura di Monsampolo, del Gus Marche, dell'uomo non si è trovata traccia neppure oggi. ...

Seduta ingessata Per il comparto media dell'Italia - +0 - 06% - - giornata euforica Per Monrif - +3 - 85% - : Teleborsa, - Non si allontana dalla parità il settore Entertainment & media a Piazza Affari, mostrando un andamento simile all'EURO STOXX media. Il FTSE Italia media, che ha esordito a quota 10.473,67,...

Seduta molto negativa Per il comparto tecnologico a Milano - -2 - 44% - - giornata in discesa Per Reply - -3 - 09% - : Teleborsa, - Rosso per l'indice delle società High Tech italiane che supera l'andamento in discesa dell'EURO STOXX Technology. Il FTSE Italia Technology ha aperto la giornata a quota 68.020,51 con una ...

Positiva la giornata Per Milano e gli altri mercati europei : Tutte positive le principali Borse del Vecchio Continente , cosi come Piazza Affari che mostra un'ottima performance dopo l' accordo sui migranti tra la Merkel e Seehofer che ha scongiurato una crisi ...

Celebrata a Roma la Giornata Per la salute nelle città : Tra le principali attività presenti nel villaggio a Roma, gli "Orti della salute" sul modello di quello promosso alla Casa Bianca da Michelle Obama

Wimbledon 2018 : prima giornata più che positiva Per gli italiani. Quattro vittorie e una sconfitta il bilancio : L’euforia per la cavalcata di Marco Cecchinato a Parigi non si è arrestata. Chiariamo subito, a scanso di equivoci: è solo il primo turno ma la prima giornata di Wimbledon è stata ampiamente positiva per il tennis italiano. Cinque incontri e Quattro successi, con il rammarico di un en-plein che avrebbe reso il primo lunedì del torneo perfetto. Cominciamo da Camila Giorgi, per galanteria ma anche perché la prima a scendere in campo. ...

Seduta molto negativa Per il comparto media dell'Italia - -1 - 86% - - giornata da dimenticare Per Mediaset - -3 - 65% - : Teleborsa, - Rosso per il settore Entertainment & media a Piazza Affari che supera l'andamento in discesa dell'EURO STOXX media. Il FTSE Italia media ha chiuso la giornata a quota 10.554,85 con una ...