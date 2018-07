Per il cinema italiano

Il cinema che guarda al passato : i 3 remake da non Perdere : Tra remake, sequel, prequel, newequel e spin-off, il cinema di oggi continua a volgere uno sguardo al suo stesso passato. Poche sono le idee originali che dilagano tra le produzioni hollywoodiane di ...

Ligabue a Benevento Per il Festival del Cinema e della TV - star dell’inaugurazione : programma completo : Ligabue a Benevento per il Festival del Cinema e della TV è l'ospite d'onore della giornata di apertura della kermesse che si terrà a partire dal 4 luglio e con conclusione prevista per la fine del mese. Sarà quindi l'artista di Correggio ad aprire il Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento, unico evento tutti italiano che dedica delle settimane intere al Cinema e alla televisione. La giornata è tutta dedicata ...

“Tre identici estranei” - nei cinema americani la storia dei tre gemelli separati dalla nascita Per un esPerimento scientifico : Tre gemelli ed un esperimento scientifico: la storia di Eddy Galland, David Kellman e Robert Shafran comincia nel 1961 quando vengono separati alla nascita e dati in adozione a tre diverse famiglie. La loro biografia viene attentamente supervisionata dagli psichiatri Peter Neubauer e Viola Bernard attratti dalla possibilità di studiare il comportamento di soggetti con lo stesso patrimonio genetico in relazione ad ambienti socio-culturali diversi ...

Chiaro di Luna - un mese di cinema e teatro con aPericena sotto le stelle : L'ingresso a tutti gli spettacoli è libero. E ogni sera, per chi lo desidera, a partire dalle 20 nel piazzale antistante l'auditorium si può consumare un apericena, organizzato dall'Oratorio ...

Al via il cinema all'aPerto ad Artemisia : cinema all'aperto ad Artemisia, si inizia domani , 4 luglio, la carrellata di proiezioni che andrà avanti fino al prossimo 23 agosto. Gli spettacoli di La bella estate, si svolgeranno alle 21,30. I film per le famiglie, i titoli italiani, le proiezioni per tutti e le pellicole internazionali più viste saranno protagonisti del cinema ...

Il Cinema America torna a San Cosimato - una festa Per duemila : pace tra i ragazzi e il Comune : In piazza, ad accogliere i suoi ragazzi, c'erano proprio tutti. C'erano le mamme dell'area giochi intitolata al piccolo Claudio, l'angioletto di Ponte Mazzini, il piccolo gettato nel fiume dal papà. C'...

Cinema all'aPerto - in Corte Solferino appuntamento con il grande schermo : Tutti gli spettacoli prenderanno il via alle 21.30 , tranne 'Il fantasma dell'Opera' che inizierà alle 20.30, . Ingresso 4,50 euro.

Sophia Loren guest star Per i 10 anni delle Giornate del Cinema Lucano a Maratea : A Maratea grande attesa per 'La Ciociara'. A fine Luglio arriva Sophia Loren per i 10 anni delle Giornate del Cinema Lucano a Maratea - Premio Internazionale Basilicata. Simbolo del Cinema italiano ...

Al cinema all'aPerto con i bambini d'Estate : Per maggiori informazioni consultare il sito di Filmstudio90 Leggi anche Varese - Torna Esterno Notte: 40 film e spettacoli per le sere d'Estate di bambini@varesenews.it

Incassi Usa - Sollima batte Hollywood : 'Soldado' suPera 'Sicario' - Cinema - Spettacoli : Buon esordio al box office americano per Stefano Sollima con Soldado interpretato da Benicio Del Toro e Josh Brolin, , in sala in Italia dal 18 ottobre con 01 Distribution, . Il sequel di Sicario ...