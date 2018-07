Pellegrini | per scudetto c' è da lavorare

Roma - Pellegrini : 'Non andrò via - riuscirò a trovare spazio. Dispiace per Nainggolan' : E a proposito di acquisti, Pellegrini commenta la possibilità che Cristiano Ronaldo sbarchi alla Juventus: 'È il giocatore più forte del mondo, è sempre costante sta bene, è sempre al 100% nella ...

Roma - Pellegrini : “per lo scudetto c’è da lavorare” : Lorenzo Pellegrini è pronto a iniziare il secondo anno con la Roma, dopo il positivo esordio nella scorsa stagione, puntando ad un ruolo da protagonista nonostante la concorrenza sia aumentata in mezzo al campo con i nuovi arrivi. “Andare via? No, ho voglia di rimanere. So che sono stati presi tanti giocatori, come Pastore che farà la mezzala. Alla fine penso a me stesso e credo che se continuerò a migliorarmi tutti troveremo il ...

Federica Pellegrini - ma come ti vesti? Le critiche per la foto alle audizioni di Italia's Got Talent : Partita l'avventura televisiva di Federica Pellegrini. La campionessa di nuoto è entrata a far parte dei giudici di Italia's Got Talent e in questi giorni sta partecipando alle...

Nuoto - Europei 2018 : Gabrieli Detti recupera? Opzione staffette - anche la mista con Federica Pellegrini! : Gabriele Detti riuscirà a recuperare per gli Europei 2018 di Nuoto che si disputeranno a Glasgow (Gran Bretagna) dal 3 al 9 agosto? Questo è il grande interrogativo in casa Italia ma non tutto sembra perduto. Come riporta il Corriere dello Sport, il Campione del Mondo sta recuperando dall’infortunio alla spalla e farà un ultimo controllo la prossima settimana. Il termine di iscrizione è chiaro: 20 luglio per le gare individuali, nessun ...

Nuoto - Federica Pellegrini tornerà ai 200 sl? “Nei prossimi anni chissà…”. L’apertura della Divina : Federica Pellegrini prosegue la propria avventura nella velocità, ai Settecolli ha chiuso i 100 metri stile libero al quinto posto con un interessante 53.99 ma tutti sperano di rivedere la Divina sulla sua distanza naturale, quei 200 metri che le hanno regalato il trionfo alle Olimpiadi 2008 e l’ultima mirabolante ciliegina ai Mondiali dell’anno scorso. La Campionessa di Spinea sta attraversando una stagione interlocutoria durante la ...

Nuoto Sette Colli – Federica Pellegrini 5ª nella finale 100 stile libero : Pernille Blume davanti a tutte in vasca : Federica Pellegrini chiude al quinto posto la finale dei 100 stile libere del Sette Colli. Pernille Blume davanti a tutte in vasca, completano il podio Sjoestroem e Heemskerk Solo un quinto posto per Federica Pellegrini nella finale dei 100 stile libero al Sette Colli. Impegnata in vasca allo Stadio del Nuoto di Roma, la ‘Divina’ ha concluso la sua gara in 35″99. Primo posto per la danese Pernille Blume che ha concluso ...

Nuoto – Settecolli - Federica Pellegrini in finale nel 100sl : “non è facile per me - devo prendere quello che arriva” : Federica Pellegrini segna un buon tempo nella batteria dei 100sl, che la porta a disputare la finale del Settecolli dopo la delusione dei 50 dorso Federica Pellegrini si ‘vendica’ al Settecolli di Roma e dopo la delusione nella batteria dei 50 dorso, segna un buonissimo 54”05 nei 100 sl. La Divina dietro alla Sjostrom, la Blume e la Heemskerk, si è infatti qualificata per quarta alla finale che la vedrà protagonista. “Non ...

Nuoto - Federica Pellegrini : “4×200 mista agli Europei? Sono disponibile. Presto per pensare alle Olimpiadi” : Federica Pellegrini non ha entusiasmato in mattinata sui 50 metri stile libero in occasione del Trofeo Settecoli. La Divina è attesissima domani sui 100, specialità in cui ha deciso di cimentarsi dopo il trionfo ottenuto sulle quattro vasche ai Mondiali 2017. La Campionessa di Spinea è in un anno sabbatico (anche se agli Europei di Glasgow non si presenterà solo per passeggiare) ma nel frattempo ha dato l’ok a partecipare alla 4x200m ...

Padova : denunciato per guida in stato ebbrezza autista pullman Pellegrini : Padova, 20 giu. (AdnKronos) - La notte scorsa una pattuglia della Sezione della Polizia Stradale di Padova ha denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica il conducente polacco di un autobus con 29 pellegrini a bordo. A mezzanotte, nell'ambito della campagna della Polizia d

Paura per Manuel Pellegrini - l’allenatore e sua moglie aggrediti da un gruppo armato : Grande Paura per il tecnico Manuel Pellegrini, aggredito da criminali armati in Cile mentre si stava recando in un ristorante di Santiago insieme a sua moglie ed alcuni amici. Il tecnico ha approfittato del breve soggiorno nella capitale cilena per una cena con il tecnico dell’Universidad Catolica, Ignacio Prieto, e le rispettive mogli in un ristorante nella zona di Vitacura. Scendendo dalla macchina, secondo quanto riferito dai media locali, le ...

