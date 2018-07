Pedopornografia - 55 arresti e 596 denunce nel 2017 in Italia - : Sono questi gli ultimi dati forniti dalla Polizia di Stato sui reati legati a detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. Telefono Azzurro conferma 1.250 segnalazioni di contenuti illegali

Pedopornografia su Facebook - due arresti e 12 denunce : Roma, 6 lug., askanews, - Con un'operazione chiamata 'Safe Friend' la polizia ha sgominato una rete di persone che scambiavano materiale pedopornografico su Facebook, in alcuni casi prodotto ...

Pedopornografia: video abusi su neonati, 6 arresti polizia postale

TORINO - 6 ARRESTI PER Pedopornografia : VIDEO ABUSI SU NEONATI/ Ultime notizie : 16 indagati in tutta Italia : TORINO, rete di pedofili sgominata, VIDEO e foto anche con NEONATI: 6 agli ARRESTI. Le forze dell'ordine hanno messo sotto indagine 16 persone per scambio e detenzione(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 15:58:00 GMT)

Milano, quattro arresti e 18 indagati per pedopornografia

Milano. Pedopornografia : arresti e perquisizioni : Indagine a Milano sul mondo della Pedopornografia. Nell’ambito dell’inchiesta sono stati eseguiti 4 arresti e altre 18 persone sono state iscritte

Pedopornografia - 4 arresti e 18 indagati : 9.53 Il compartimento Polizia postale e delle comunicazioni per la Lombardia ha arrestato 4 persone trovate in possesso di ingenti quantità di materiale pedopornografico. Altre 18 persone sono indagate a piede libero. L'operazione è stata coordinata dalla procura della Repubblica di Milano.Eseguite perquisizioni in Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Campania e Marche.

Milano : operazione contro Pedopornografia - 4 arresti e 18 indagati : Milano, 20 giu. (AdnKronos) - E' di quattro persone arrestate e 18 indagate il bilancio di una "complessa e articolata attività d'indagine" finalizzata al contrasto della pedopornografia online avviata dal Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Lombardia e coordinata dalla procur

Brasile, 100 arresti in operazione contro la pedopornografia

Pedopornografia - denunciate 13 persone agli arresti anche 46enne del pescarese : Pescara - Un uomo di 46 anni della provincia di Pescara è stato arrestato perchè trovato in possesso di un'enorme quantità di file con scene di violenze sessuali nei confronti di bambini, alcuni dei quali in tenera età. Le indagini hanno portato anche a tredici denunce dopo una complessa e prolungata indagine della Polizia di Stato nei confronti di soggetti che si sarebbero scambiati in rete immagini e video ...